12 mil pessoas poderão sacar o FGTS inativo em Teresópolis

– Dinheiro extra deve causar impacto positivo na economia com aquecimento nas vendas

A Caixa Econômica Federal informou que em Teresópolis há 12 mil pessoas que possuem contas inativas no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) que poderão efetuar o saque até o mês de julho. A expectativa é grande não só por parte dos trabalhadores que poderão retirar o dinheiro, mas também das empresas do comércio que contam com um reaquecimento nas vendas para ajudar a superar a crise.

Grande parte das pessoas que irá sacar o benefício tem como prioridade pagar dívidas, porém também há quem vá utilizar o dinheiro para comprar algo que estava adiando e também há aqueles que depois de pagar as dívidas, vão aproveitar o alívio para fazer novas compras. Não foi divulgado o valor total que está disponível para saque em Teresópolis, mas fazendo uma estimativa pela média nacional, o valor pode passar dos R$ 17 milhões.

Muitas empresas do varejo aproveitaram para fazer propaganda e promoções em cima do saque do FGTS, com a expectativa de incentivar o consumo com a utilização do benefício. O objetivo do governo federal é justamente fomentar o reaquecimento da economia, tanto por conta do aumento da atividade comercial quanto pelo pagamento de dívidas, mas é importante não sair gastando sem avaliar qual a melhor destinação dos valores.

A economista Roberta Montello Amaral, professora do Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO), orienta que é importante não criar dívidas com esse dinheiro e saber negociar com o vendedor: “Comprar se for algo durável e também se for à vista porque assim você vai poder fazer uma negociação com o vendedor. A gente está vendo que o comércio está tendo dificuldades para vender e esse mês é de liquidação também, então, além disso, se você pagar à vista em vez de em 10 ou 12 vezes, você consegue se beneficiar ainda mais. Fica bom para os dois lados porque o lojista não vai fazer um acordo que seja ruim para ele. É uma oportunidade de se desfazer de um estoque”, alertou.

Atendimento

As agências abrem nesta terça-feira duas horas mais cedo para facilitar o atendimento a esta grande demanda, mas quem possui até R$ 3 mil reais de saldo pode realizar o saque em casas lotéricas.

Calendário

Beneficiários nascidos nos meses de janeiro e fevereiro poderão procurar as agências da Caixa até o dia 9 de abril para efetuar o saque. Aqueles que nasceram em março, abril ou maio deve sacar o benefício entre 10 de abril e 11 de maio. Trabalhadores nascidos nos meses de junho, julho e agosto vão sacar entre os dias 12 de maio e 15 de junho. Nascidos em setembro, outubro e novembro vão receber os valores entre 16 de junho e 13 de julho. Já os trabalhadores nascidos em dezembro poderão fazer o saque entre os dias 14 e 31 de julho.

Antecipação

O pagamento dos valores retidos em contas inativas acontecerá até julho, de acordo com a data de nascimento do beneficiário. Mas, para aqueles que estão precisando do recurso o quanto antes e só fazem aniversário mais para a frente, a Caixa Econômica Federal oferece uma linha de crédito que pode ser condicionada ao pagamento do FGTS. “A Caixa acaba de estruturar uma operação de antecipação dos valores dessas contas vinculadas. A gente consegue antecipar prazo mínimo de 30 dias, ou seja o calendário de abril, maio, junho e julho, para que clientes da Caixa consigam se valer de até 90% dessas importâncias a um juros de entrada de 1.99 ao mês. Essas operações são liquidadas efetivamente no pagamento das contas vinculadas”, explica Alexandre Pais, gerente da agência da Caixa Econômica da Avenida Feliciano Sodré.