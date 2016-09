Abandonada e arrombada, escola vira prédio fantasma

– Construído pela prefeitura, estabelecimento nunca recebeu um aluno sequer e, hoje, teria que ser praticamente reconstruído caso fosse reaberto

No final do mês serão lembrados os oito anos de uma data festiva para a comunidade de Providência, no Segundo Distrito. No dia 30 de setembro de 2008, uma terça-feira, estudantes, professores e representantes comunitários dali e região estiveram no quilômetro 62 da estrada Rio-Bahia para participar da inauguração da Escola Municipal Aluizio de Souza Silva – homenagem a um antigo morador da vizinhança. A promessa era que o local atenderia cerca de 600 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental a partir do mês seguinte. Porém, no dia da inauguração os representantes do poder público já sabiam que provavelmente a promessa não seria cumprida: Desde o ano anterior, quando no local apenas existia uma placa de publicidade da futura a obra, a CRT, concessionária que administra a rodovia, já alertava para a falta de projetos para construções as margens das rodovias federais. E, apesar da inexistência de uma área de acesso ao prédio com segurança – visto que a escola fica entre duas curvas em trechos de alta velocidade – a prefeitura insistiu com a obra, entregue um mês antes de eleições municipais. E com promessas acumuladas de vários prefeitos e abandono cada vez maior, hoje a situação é extremamente crítica. A reportagem do jornal O Diário e Diário TV retornou ao local nesta sexta-feira, se deparando com um quadro assustador. Diversas portas foram arrombadas, quase tudo que havia de valor foi furtado e a impressão que se tem é um cenário de guerra.

Três anos atrás, funcionário da Secretaria Municipal de Educação abriu o estabelecimento de ensino para que pudéssemos registrar a situação até então, visto que havia ideia de reabri-lo. Agora, encontramos os portões escancarados, portas arrombadas ou até mesmo derrubadas, ações realizadas por ladrões interessados em tudo que pudessem obter algum tipo de lucro. Diversos vasos sanitários e pias foram retiradas, placas de mármore, forração de teto, fios, encanamentos e outros sistemas. Na antiga sala de informática, a única que ainda não desaparecem é o aglomerado de fios de internet, que deveriam servir para conectar os estudantes do Segundo Distrito de Teresópolis com o mundo.

Na cozinha e refeitório, cenas ainda mais assustadoras, imagens que dão a impressão que o lugar foi bombardeado. As portas foram arrancadas, as bancadas retiradas ou quebradas e até as cerâmicas foram arrancadas, um acumulado de destruição que impressiona mesmo aqueles que já sabem do que é capaz o ser humano, que age sem pensar sequer no dia de amanhã, dirá no seu semelhante. No acesso do que deveria ser a despensa, encontramos as trancas e algumas chaves e, a cada metro na escuridão, mais sinais de que ali passou algum bicho de duas patas, racionalmente irracional e, vale frisar, marginal.

Praticamente todos os vidros foram apedrejados, permitindo que a vegetação e água da chuva invadam e contribuam ainda mais com a depredação do estabelecimento de ensino. No lado de fora do prédio, outro grave problema: Por pouco, um incêndio em vegetação não atingiu o prédio, o que encerraria de vez a possibilidade de reabertura do local – o que já é bastante difícil de acontecer.

Promessas e mais promessas

Em fevereiro passado, o Governo Municipal apresentou à CRT uma proposta de parceria para a construção de via de acesso a fim de garantir o tão esperado funcionamento do estabelecimento de ensino. “A ideia é que Prefeitura e Concessionária avaliem legalmente a viabilidade de a empresa realizar a obra, numa forma de antecipar ao Município o valor relativo ao repasse de ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza”, informou a Assessoria de Comunicação da PMT. A proposta foi apresentada em reunião entre representantes da prefeitura e da concessionária. Porém, nada saiu do papel até hoje – como constatado nesta sexta-feira. E, de promessas, a história da escola é recheada. Desde 2008, vários prefeitos garantiram que a reabririam.

Um projeto para construção de um acesso seguro foi feito e chegou a ser iniciado. Porém, na catástrofe de 2011 o rio tomou proporções absurdas e a força da água danificou as margens. Com isso, dois novos projetos tiveram que ser feitos. Um, com custo bem menor, foi vetado pelo Instituto Estadual do Ambiente. O terceiro, que implicaria na modificação do traçado da rodovia, foi apresentado ao governo municipal em 2013. Porém, os custos para tal obra são bastante elevados e, segundo a CRT, não competem à concessionária porque é um serviço que não está previsto em contrato.

Nesta sexta-feira, a Assessoria de Comunicação da Concessionária Rio-Teresópolis informou que “foi feita uma solicitação pela Prefeitura Municipal de Teresópolis para que a CRT participe na realização da referida obra. O assunto está sendo analisado pela Diretoria da Concessionária e tão logo tenhamos um posicionamento formal da empresa, o mesmo será comunicado”. A Prefeitura foi procurada mais uma vez e, como tem feito nos últimos meses, ignorou o pedido de informações.