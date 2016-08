Abertos diversos canais de denúncias de crimes e infrações

– População pode ajudar no trabalho das Polícias, Guarda Municipal e Justiça Eleitoral

Dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP) mostram que o primeiro semestre de 2016 teve 3.676 registros anotados na 110ª Delegacia de Polícia, englobando os mais diversos crimes, desde os mais simples, como ameaças, a homicídios, passando por centenas de casos de furtos e roubos. E, infelizmente, temos na outra ponta dessa estatística a falta de investimentos em segurança pública. Dessa forma, a participação da população é fundamental para ajudar a polícia a evitar a escalada da violência no município. E os teresopolitanos não precisam sequer levantar do sofá para fazer a sua parte e auxiliar no combate à criminalidade: As polícias Militar e Civil contam com diversos canais para recebimento de denúncias anônimas. Falando na essencial participação popular para garantir a segurança e desenvolvimento de Teresópolis, também estão abertos pontos para recebimento de informações sobre infrações de trânsito e eleitorais, visto que teve início, na semana passada, a campanha para a escolha dos novos vereadores e prefeito – momento que muitos tentam burlar a lei para obter vantagem na hora de conquistar o eleitor.

O tráfico de entorpecentes tem sido um dos crimes com maior recorrência no município. Somente em duas grandes operações policiais, realizadas no fim de julho e início de agosto, 43 pessoas terminaram atrás das grades pela acusação de venda de drogas ou associação com traficantes. O trabalho investigativo das polícias Militar e Civil contou com o apoio da população, que fez diversas denúncias de pessoas envolvidos em atos ilícitos. No trabalho realizado no início do mês, quando 22 terminaram atrás das grades, sendo moradores dos bairros Vale da Revolta e Matadouro que teriam ligações com traficantes da Favela do Acari, no Rio de Janeiro, o Coronel Robson, Comandante do 30º BPM, e o Delegado Herbeth Tavares, titular da 110 DP, destacaram a necessidade de participação da população no auxílio ao combate de todo o tipo de crime. “A maioria das pessoas que residem nas comunidades são pessoas de bem, trabalhadoras, que não querem ver o local onde residem ser dominado por traficantes”, lembra o Comandante. “Até o nome que optamos colocar na operação, Vale Livre, veio disso… Começou com a troca de tiros e, além disso, a população reclamando de elementos não queridos na comunidade que se intitulavam donos e oprimiam moradores, que pediram nossa ajuda. Com esse grande desfecho, tornamos nossa cidade livre desses elementos”, completou o Delegado.

É importante frisar que todo tipo de crime deve ser denunciado. Um aparente simples furto pode desencadear uma violenta cadeia de ações criminosas, que pode ter como resultado final um homicídio, por exemplo. Uma pessoa que compra um produto retirado de uma residência, acreditando estar fazendo um grande negócio por adquirir por preço bem abaixo do mercado, está incentivando a criminalidade e também pode terminar na cadeia. Trata-se de receptação, crime que pode render até três anos de prisão. Além disso, o mesmo ladrão que vendeu o produto tem grande chance de invadir a casa do comprador posteriormente para continuar seu lucro ilícito. Necessário reforçar ainda que todas as denúncias podem ser feitas anonimamente. No boxe, veja as formas de contribuir com as forças policiais.

Infrações de trânsito

Para que os condutores de veículos tenham maior consciência e respeitem as leis de trânsito e as modificações realizadas nas principais vias da cidade, a Secretaria de Segurança Pública acaba de lançar um método de fiscalização eletrônico, por meio do WhatsApp. Pelo aplicativo, qualquer pessoa que observar uma infração, como, por exemplo, estacionamento em local proibido, poderá tirar uma foto e enviar para o WhatsApp (21) 97560-1662. Um importante assunto relacionado é o recebimento de denúncias sobre estacionamento irregular em vagas para deficientes físicos. Recém-implantada, a ciclofaixa é outro motivo de polêmica, visto que muitos motoristas continuam invadindo o espaço dos ciclistas e caminhantes, durante perigosas ultrapassagens, estacionando ou “parando rapidinho”. Muitos ainda acreditam que ligar o pisca-alerta permite cometer infrações de trânsito como parar em locais proibidos ou fila dupla.

Denúncias nas Eleições 2016

Em outubro deste ano, mais de 144 milhões de brasileiros vão às urnas para escolher os próximos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos 5.568 municípios do país. E para incentivar ainda mais o papel de protagonista do eleitor nessa “festa” da democracia, a Justiça Eleitoral aprimorou os instrumentos de controle do processo eleitoral, com meios eficazes e ágeis de combate à corrupção, resguardando a legitimidade das eleições e a igualdade na disputa dos cargos eletivos. Para o pleito de 2016, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já disponibilizou, em âmbito nacional, o aplicativo para dispositivos móveis – smartphones e tablets – chamado Pardal. Essa ferramenta permite ao eleitor denunciar infrações eleitorais, por meio do envio de textos, vídeos, fotos ou áudios contendo informações que auxiliem a Justiça Eleitoral na fiscalização e na manutenção da regularidade das campanhas eleitorais.

No aplicativo Pardal, os ilícitos eleitorais estão classificados em: propaganda eleitoral, compra de votos, uso da máquina pública, crimes eleitorais, doações e gastos eleitorais e outros. As notícias de ilícitos serão encaminhadas automaticamente para bancos de dados com acesso do Ministério Público Eleitoral (MPE). O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) também será informado sobre as supostas infrações.

As denúncias de ilícitos eleitorais deverão conter, obrigatoriamente, o nome e o CPF do cidadão que a originou, e a autoridade responsável por tratar a denúncia poderá garantir o sigilo da identidade do denunciante quando solicitado, para garantir sua segurança. A solução Pardal foi desenvolvida em 2012 pelo TRE do Espírito Santo. No pleito de 2014, o aplicativo também foi utilizado de forma localizada por alguns estados e, agora, será ampliado para todo o país. Alguns TREs também permitirão que as denúncias sejam feitas pela internet, mediante o serviço “Denúncia Online” ou ainda por meio da Ouvidoria. O Pardal Móvel já está disponível para ser baixado via Google Play e Apple Store (iOs e Android).

Polícia Civil

Telefones: (21) 2642-9252 / 2642-7003 / 2641-6615

WhatsApp: (21) 98785-7728

Facebook: 110ª Delegacia de Polícia (Teresópolis/RJ)

E-mail: denuncia110dp@gmail.com

Polícia Militar

Telefones: 190 / (21) 2742-7755

WhatsApp: (21) 99817-7508

Facebook: 30º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

E-mail: 30bpm.p2@gmail.com

Guarda Municipal / Sec. Segurança Pública

Telefone: 3642-8205

WhatsApp: (21) 97560-1662

E-mail: smsegteresopolis@gmail.com

Endereço: Av. Lúcio Meira, 375, Várzea (Antigo Fórum)