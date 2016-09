Ação itinerante de saúde chega a Beira Linha

– Parceria entre Unifeso e Secretaria de Saúde garante atendimento em diversos bairros

Dessa vez foram os moradores da Beira Linha que tiveram a oportunidade de realizar gratuitamente os procedimentos de saúde oferecidos pelo Unifeso e Secretaria Municipal de Saúde. Com a participação da equipe do PSF da Beira Linha, profissionais e estudantes da área, a ação de prevenção e promoção à saúde aconteceu na Praça Francisco Graciano da Silva no último sábado, 10, atraindo muita gente ao espaço.

Atualização do esquema vacinal; orientações sobre como se prevenir contra diversas doenças, como tabagismo e DST; saúde bucal; verificação de pressão arterial e de glicemia; avaliação da capacidade pulmonar; confecção do cartão SUS; imunização de cães e gatos; e cadastro para castração animal estiveram entre os serviços oferecidos.

Segundo o secretário de Saúde, Julio Cesar Ambrosio, a força tarefa visa conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção e de se manter o bom estado de saúde. “Fico feliz em perceber a adesão da população às atividades. Em todas elas o numero de atendimentos tem sido bastante expressivo e isso é o que importa, é o que nos gratifica e estimula”, declarou.

Para os moradores não tem nada melhor do que poder se cuidar perto de casa. “É mais cômodo, pratico e rápido. Só na parte da manhã já vacinei meus bichos, me vacinei, vi o açúcar e medi a pressão. Está tudo ok, graças a Deus! Agora estou colocando em dia meu cartão do SUS”, disse Sonia Lucia dos Santos.

Leanir da Costa também não perdeu a chance. “Estou aproveitando tudo. Essa é uma grande oportunidade para quem trabalha e nunca tem tempo de ir ao posto”, concluiu. Para Thais Labuto a iniciativa é sensacional. “Facilita muito a vida da gente. Hoje trouxe meus vários cachorros para a vacinação”, brincou a moradora, rodeada pelos pets.

As ações itinerantes de promoção à saúde já aconteceram no bairro São Pedro, no ginásio municipal Pedrão, na Granja Florestal e Beira Linha. Neste sábado, 17, será a vez da população do Meudon receber a força tarefa da saúde.