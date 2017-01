Acidente envolvendo carro funerário

– Veículo saiu da pista e colidiu em árvore na Rio-Bahia

Na manhã desta segunda-feira, equipe médica da Concessionária Rio-Teresópolis prestou atendimento a dois funcionários de uma funerária da cidade de Muriaé, Minas Gerais. Eles se envolveram em acidente de trânsito no quilômetro 64 da Rio-Bahia, localidade de Providência, no Segundo Distrito. O veículo responsável pelo transporte funerário, uma Chevrolet Ipanema de cor branca, saiu da pista e colidiu frontalmente em uma árvore. Apesar do grande susto e estrago, motorista e o carona tiveram apenas lesões leves e foram levados para o Hospital das Clínicas. Segundo informado no local, não havia nenhum corpo na perua. Também nesta segunda, mas no início da tarde, um caminhão saiu da pista e colidiu com a mureta de proteção do quilômetro 86, entre Soberbo e Vale da Revolta. Ninguém se feriu.