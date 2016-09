Agentes da Guarda Municipal emitiram 4810 multas em 2016

– Avanço de sinal vermelho, uso de celular e estacionamento irregular são as principais infrações

De janeiro a agosto de 2016 os agentes da Guarda Municipal de Teresópolis emitiram um total de 4810 multas aos motoristas da cidade. Os números constam nas estatísticas oficiais do Detran/RJ. Agosto foi o mês com o maior número de punições: 853 infrações foram notificadas. Por outro lado, janeiro foi o período mais brando para os condutores, sendo aplicadas 342 multas. A média é de 642 multas por mês ou de 19 notificações por dia.

Dada a política adotada pela Secretaria de Segurança da Prefeitura em não conceder entrevistas ao DIÁRIO, foram necessárias conversas informais com agentes da Guarda Civil Municipal para ter ideia da situação real observada. Segundo os servidores consultados, as infrações que mais são flagradas nas ruas são relacionadas ao avanço de sinal vermelho, uso de telefone celular no volante e ainda o estacionamento irregular, onde muitos motoristas ignoram a sinalização e param seus veículos. Nesse caso as irregularidades mais comuns são as paradas em área proibida pela sinalização, em fila dupla ou ainda nas esquinas.

As estatísticas gerais do Detran mostram que os ‘barbeiros’ de Teresópolis seguem a mesma linha dos maus motoristas do estado. Os números apontam que as infrações relacionadas ao excesso de velocidade são as que mais provocam multas em todo o Estado do Rio. A desobediência ao sinal vermelho aparece em seguida. Depois surgem as infrações de estacionar sobre a calçada ou faixa de pedestre, transitar na faixa ou via de trânsito exclusivo, estacionar fora das condições regulamentadas (sinalização), estacionar em área sinalizada de embarque e desembarque; condutor ou passageiro sem cinto de segurança e ainda dirigir o veículo utilizando telefone celular.

Flagrantes pelo trânsito

Quem tem o costume de dirigir, ou mesmo caminhar pelo centro de Teresópolis não se cansa de deparar com estas e outras irregularidades. Um rápido com olhar clínico mostra que sobram irregularidades no nosso trânsito. Em todos os lugares não faltam as inconseqüentes filas duplas, onde os condutores param e acionam o dispositivo do pisca alerta como se as luzes intermitentes lhe envolvessem em uma câmara de proteção. Na ausência de vagas para estacionar, m motoristas não respeitam sequer as esquinas, fazendo manobras radicais para sua parada. Há também flagrante desrespeito às vagas exclusivas para deficientes físicos e espaços destinados á carga e descarga.

As mudanças provocadas pela Prefeitura, que corrigiu o longínquo erro de permitir o estacionamento junto ao canteiro central, transferindo os carros para o acostamento junto ao passeio. No início muita gente desrespeitou a nova regra e acabou sendo brindado com um adesivo de multa em seu carro. Talvez pelas punições aplicadas nesse período de adaptação, o o mês de agosto tenha sido aquele com o maior número de multas emitidas pelos agentes da GCM. A equipe aplicou exatas 853, mais que o dobro do mês em que foi registrado o menor número: janeiro, com 342 infrações anotadas. O ranking da emissão de multas em 2016 ficou assim: Janeiro 342; Fevereiro 588; Março 652; Abril 739; Maio 496; Junho 582; Julho 558; e Agosto 853.

Embora os números sejam significativos, eles estão dentro da média da ação da GCM em Teresópolis. De janeiro a agosto do ano passado a força auxiliar foi responsável pela aplicação de 4952 multas aos nossos motoristas. Nesse período o mês com maior número de autuações foi maio, com 953 multas emitidas.