Alerj abre concurso para preenchimento de 44 vagas

– Oportunidades para três cargos com salários que variam entre R$ 6.972,84 e R$ 33.762,00

Estão disponíveis no site fgvprojetos.fgv.br/concursos/alerj2016 os editais para o concurso público destinado ao preenchimento de 44 vagas na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) – sendo quaro para procurador e as demais para especialistas legislativos, todos de nível superior. Os salários para especialista legislativo são de R$ 6.972,84 para os profissionais de TI, Ciências Contábeis e outros de nível superior e, de R$ 7.788,09 para os candidatos a vagas em Arquitetura e nas engenharias Civil, Elétrica e Mecânica. Já para o cargo de procurador o salário é de R$ 33.762,00.

As inscrições podem ser feitas a partir desta quarta-feira (14), e vão até o dia 17 de outubro. São 40 vagas para o cargo de especialista legislativo de nível superior e quatro vagas para a carreira de procurador. As contratações serão feitas pelo regime estatutário. A organização do o processo seletivo é de inteira responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV), em conjunto com a Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Femperj). A taxa de inscrição é de R$ 118 para as vagas de especialista e de R$ 240 para a de procurador. Pedidos de isenção do valor serão aceitos apenas nos dias 14, 15 e 16 de setembro. As provas estão previstas para o dia 4 de dezembro para o cargo de especialista legislativo e para o dia 29 de janeiro para procurador.

Das vagas para especialista legislativo, 15 são para graduados em qualquer área, 10 para quem tem formação em Tecnologia da Informação, cinco para Registro de Debates e quatro para Ciências Contábeis. Há ainda três vagas para Arquitetura, e para as engenharias Mecânica, Elétrica e Civil, são mais três vagas para cada habilitação. As quatro vagas para a função de procurador exigem formação superior em Direito, situação regular na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e experiência de três anos. Para todos os cargos a carga de trabalho é de 40 horas semanais. O telefone que a FGV disponibiliza para tirar dúvidas é o 08002834628.

Novas etapas do concurso para juiz

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) vai realizar nos dias 8 e 9 de outubro as provas de sentenças cível e penal do XLVII Concurso Para Ingresso na Magistratura de Carreira do Estado do Rio de Janeiro. O exame de sentença cível será no dia 8 e, no dia seguinte, o de sentença penal. Ambos terão início a partir das 9h, na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj).

A relação dos candidatos habilitados, isto é, aprovados nas etapas anteriores do concurso, foi publicada nesta quarta-feira, dia 14, no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), juntamente com a distribuição nas salas da Emerj e as orientações que devem seguir para fazer a prova.

Somente será admitido o candidato portador de documento de identidade original, em perfeitas condições para sua identificação, como: carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretarias de Segurança Pública, pelo Instituto de Identificação, pelas Forças Armadas, pelas Polícias Militares, pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional, como OAB, CREA, CRM, CRECI e outros, e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia). No caso em que esteja impedido de apresentar o documento de identificação por motivo de perda, roubo ou extravio, o candidato deverá apresentar Boletim de Ocorrência (BO), emitido por autoridade policial e expedido até 30 dias anteriores à data da prova. O acesso aos locais de exame poderá ser feito a partir das 7h30 e o endereço da Emerj é Rua Dom Manuel, 29, Centro. Após o horário fixado para o início das provas não será admitido o ingresso nas salas da Emerj.