Alistamento militar para jovens que completam 18 anos já começou

– Atendimento em Teresópolis é feito no Centro Administrativo Municipal

Os jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2017 têm como prazo até o dia 30 de junho para realizar o alistamento militar, que é obrigatório. Em Teresópolis o procedimento é feito apenas na Junta de Serviço Militar, pois o estado do Rio de Janeiro ainda não oferece o alistamento pela internet. No exterior, a apresentação é feita nos Consulados ou Embaixadas do Brasil.

Jovens que não fazem o alistamento ficam impedidos de tirar passaporte, ingressar no serviço público ou ser matriculado em qualquer instituição de ensino, inclusive universidades. Além disso, está previsto pagamento de multa, que varia de acordo com a quantidade de dias em que o candidato deixou de se alistar.

Em Teresópolis, a Junta Militar funciona no 2º piso do Centro Administrativo Municipal Manoel Machado de Freitas (antigo Fórum), na Avenida Lucio Meira, 372 – Sala 204.

Samuel Pacheco, secretário da Junta de Alistamento Militar de Teresópolis, explica que nem todos os jovens que se alistam vão prestar serviço efetivamente, pois o número de vagas é reduzido: “Quem se inscreve em Teresópolis, só serve aqui mesmo. O contingente máximo do Tiro de Guerra é de 40 jovens. Todos que vem se alistar aqui, depois vão lá, se apresentam, são escolhidos 40 para servir e o restante é dispensado”.

Documentos – Para a efetivação do alistamento é necessário que o cidadão tenha em mãos certidão de nascimento ou equivalente (carteiras de identidade, de motorista ou de trabalho), comprovante de residência e uma foto 3×4 recente. Após o alistamento, será anotado ou anexado no verso do Certificado de Alistamento Militar (CAM) a data de retorno à Junta de Serviço Militar, para que o jovem possa tomar conhecimento quanto à apresentação na seleção geral ou à dispensa do Serviço Militar.