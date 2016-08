Alterdata promove Semana de Prevenção de Acidentes

– Evento oferece conhecimento e testes de saúde para colaboradores da empresa

Dentro de sua filosofia de trabalho baseada na valorização e no bem estar dos seus colaboradores, a Alterdata Software promove a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat). O evento oferece à equipe de trabalho atividades como palestras de temas ligados à prevenção e bem estar, ginástica laboral, workshop de relaxamento e ainda uma caminhada em trilha do Parque Nacional. Nesta quarta-feira, 24, um dos espaços da empresa foi transformado em um circuito de ações de saúde, onde os trabalhadores foram submetidos a procedimentos de checagem da pressão arterial, níveis de glicemia no sangue, verificação de altura, peso e circunferência abdominal. A ação, obtida através de parceiros, proporcionou também a aplicação de massagem e ainda orientações nutricionais.

“É uma semana dedicada à prevenção de doenças e voltada para a qualidade de vida. A empresa se preocupa bastante com esse aspecto. Há um esforço intenso para oferecer o maior número possível de atividades”, destaca Fernanda Guimarães, colaboradora da Alterdata e presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Cipa).

Logo no primeiro dia foi oferecida uma palestra com a nutricionista Fernanda Gonçalves, que abordou o tema ‘A cura pelos alimentos’. Nesse dia, cada um dos funcionários recebeu uma fruta, ato que teve o objetivo de incentivar a alimentação saudável.

Circuito de saúde

Nesta quarta-feira, 24, aconteceu o circuito de saúde, evento proporcionado através de parceria com o Hospital São José, que enviou colaboradores para realizar os procedimentos. “Nosso objetivo aqui é voltado principalmente para as pessoas que não têm costume de ir ao médico e que sejam incentivadas a fazer essas verificações periódicas. A prevenção é a melhor atitude que podemos tomar em prol da nossa saúde”, explica Fernanda. “Tem também a parte de relaxamento, com massagens, em parceira com o próprio hospital e com a fisioterapeuta Márcia Miranda”, completa Fernanda. O evento também contou com a parceria da Consultoria D’or.

De acordo com Renata Correa, coordenadora de Enfermagem do Hospital São José, a preocupação de uma empresa com a qualidade de vida de seus colaboradores é algo primordial. “Essa parceria é muito importante. O Hospital São José também tem essa preocupação com toda sua equipe. Essa valorização do profissional é algo que a gente visa de fato. É estar atento com o dia a dia do colaborador, parar um minuto para entender a pessoa, ver o perfil e proporcionar alguma melhoria. Nós não cuidamos apenas dos enfermos, mas temos preocupação com a saúde”, avalia.

Atividades continuam

A semana de atividades segue nesta quinta-feira, 25, com atividades de Ginástica Laboral. No mesmo dia a psicóloga Letícia Selva vai ministrar um workshop com técnicas de relaxamento para serem utilizadas no ambiente de trabalho e no dia a dia da equipe. Na sexta-feira, 26, a equipe da Cipa vai apresentar um resumo das atividades da semana e fará a distribuição de panfletos informativos. No sábado, 27, a atividade deixa as paredes da Alterdata e vai para o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, onde o grupo vai fazer uma caminhada pela Trilha Cartão Postal.

A Alterdata foi apontada pelo Instituto Great Place nos anos de 2012 e 2015 como uma das melhores empresas para trabalhar no Estado do Rio de Janeiro. Segundo Fernanda Guimarães, as atividades da Sipat são uma comprovação dessa preocupação que a empresa tem com seus colaboradores. “Todo esse trabalho implica em tempo e em investimento. A Alterdata é uma empresa que se preocupa muito com o bem estar. Sempre que apresento aos nossos parceiros, destaco a preocupação em que tudo aqui foi pensado. Desde a construção do prédio, as cadeiras, mesas… Tudo foi elaborado para o bem estar do colaborador. Essa semana é um exemplo do quanto à empresa se preocupa com a qualidade de vida e entende a importância de um funcionário satisfeito e saudável em seu posto de trabalho”.