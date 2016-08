Alterdata Software cresce 11% com novas soluções

– Mesmo diante da retração econômicas, empresa decidiu contratar aproximadamente 300 colaboradores

Na contramão do cenário de demissão que algumas empresas estão enfrentando, a Alterdata Software investiu na contratação de funcionários e cresceu 11% somente no primeiro semestre de 2016. Há 26 anos no mercado brasileiro, a empresa tem criado diversas soluções de gestão empresarial. Segundo o diretor-executivo Ladmir Carvalho, é no momento de crise que a empresa pode expandir e inovar ao desenvolver soluções para os desafios. A companhia aprimorou todos os serviços e produtos comercializados nos últimos anos. As medidas trouxeram mais qualidade e eficiência, além de um faturamento de mais de R$ 120 milhões.

A Alterdata já contratou 177 funcionários no primeiro semestre de 2016 e está com 118 vagas abertas, como Auxiliar Administrativo, Programador, Inspetor de Qualidade, Assessor Comercial, Técnico de Suporte, Consultor Comercial, Gerente de Filial, Agente Administrativo, Supervisor. A companhia tem 1.300 colaboradores que atuam em diversos estados em 90 unidades de negócio, atendendo 30.000 clientes ativos.

No Rio Grande do Sul, o crescimento de 11% obtido pela Alterdata, no primeiro semestre ante os primeiros seis meses do ano passado, acompanhou o desempenho nacional da empresa. O recorde foi atingido em Santa Catarina que chegou a 95% de expansão. Já no Paraná, o aumento foi de 25%, enquanto em Minas Gerais atingiu 14%. “Fizemos as escolhas certas. A empresa não retirou investimentos programados na equipe e aumentou os cursos e treinamentos da UCA – Universidade Corporativa da Alterdata, principalmente online,” explica Carvalho.

Aquisição foi outra estratégia bem-sucedida que a empresa apostou desde o ano passado. A mais recente foi em junho deste ano com a Interfacenet – desenvolvedora de soluções para o varejo e atacado de moda em geral. Para se candidatar às vagas, é preciso se cadastrar no site da empresa em www.alterdata.com.br

Sobre a Alterdata Software

Fundada em 1989 por Ladmir Carvalho e José Ronaldo da Costa, a Alterdata Software, desenvolvedora de soluções de automação contábil, gestão empresarial, gestão comercial e imobiliária, é a quinta maior empresa brasileira de software. Com 90 unidades de negócio, cerca de 1.300 colaboradores, 500 mil sistemas implantados e 30 mil clientes em todo o país. Dentre seus principais produtos, destacam-se: Karoo, Pack, Shop, Bimer e Immobile. Figurou no ranking de ‘Melhores Empresas para Trabalhar’, pesquisa realizada pelo Great Place To Work nos anos de 2012 e 2015, e foi eleita, pela revista Exame PME e consultoria Deloitte, uma das pequenas e médias empresas que mais crescem no país. Sua sede sustentável está localizada em Teresópolis, no Estado do Rio de Janeiro.