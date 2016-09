Apagão de 30 minutos atinge Teresópolis

– Problemas no sistema de transmissão de Furna várias regiões do Estado sem luz

Por volta de 15h15 da tarde desta quarta-feira, 31, uma pane no fornecimento de energia elétrica atingiu toda a cidade de Teresópolis. Problemas no sistema de Furnas causou a interrupção. Outras regiões do Estado do Rio também foram atingidas pelo apagão. O problema for normalizado cerca de 30 minutos depois

Sem energia elétrica, várias lojas do comércio no centro da cidade acabaram fechando as portas. Atendentes de colaboradores se aglomeraram nas portas das empresas enquanto esperavam o retorno da luz. Os sinais de trânsito da Várzea pararam de funcionar e os agentes da Guarda Civil Municipal tiveram trabalho dobrado para controlar o fluxo de veículos nos cruzamentos de maior movimento. Bancos tiveram de interromper o atendimento, situação adotada também por empresas que trabalham com objetos de valor.

Apesar do problema ter acontecido durante o dia, empresários tiveram de usar diversos recursos para garantir a luminosidade e a segurança de clientes e colaboradores. Não faltaram as luzes de segurança, equipamentos que funcionam com uma bateria e que são acionados instantaneamente quando há interrupção na energia elétrica. Esses acessórios são muito utilizados também em escadas de edifícios comerciais e residenciais. Porém, o tradicional também ganhou espaço. Não faltaram as eficientes velas e até mesmo os lampiões a gás.

O fornecimento foi normalizado cerca de meia hora depois do apagão. A Ampla foi questionada sobre o problema. Sua assessoria de imprensa informou através de nota que: “…foi normalizado o fornecimento de energia para as regiões Norte, Noroeste e Lagos, além do município de Teresópolis. Por volta de 15h de hoje (31), uma falha no sistema de Furnas, empresa de transmissão que abastece a rede elétrica da companhia, causou a interrupção do serviço para estas localidades. O fornecimento foi normalizado gradativamente, sendo totalmente restabelecido às 15h32”.