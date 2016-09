Apreensões de drogas no Rosário, Barroso e Pimentel

– Maconha do “Imperador” mais uma vez apreendida pela PM

Mais um fim de semana de apreensões de drogas em Teresópolis, dessa vez nas comunidades do Rosário, Barroso e Pimentel. Na Rua José Bandeira Vianna, na primeira, policiais do Setor Bravo, do 30º BPM, estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um jovem em atitude suspeita nas proximidades da lixeira. Quando percebeu que a viatura se aproximava, ele saiu correndo e conseguiu “desaparecer” em uma das muitas servidões da localidade do Rosário. Para trás, deixou uma sacola plástica onde estavam 10 trouxinhas de Cannabis sativa, a popular maconha. O material foi recolhido e apresentado na 110ª Delegacia de Polícia. Na embalagem havia a sigla de uma facção criminosa do Rio de Janeiro e a palavra “Imperador”, referência ao ex-jogador de futebol Adriano, com passagens por Flamengo e Seleção Brasileira. Em outra apreensão recente, havia inclusive um desenho com a imagem do atacante. Não muito longe dali, na Rua Bahia, que liga Rosário e Barroso, policiais do setor Moto Patrulha abordaram dois jovens e os revistaram. Com um eles, havia pequena quantidade do mesmo entorpecente. A dupla, de 27 e 29 anos, foi levada para a 110 DP e autuada por posse e uso, sendo liberada para responder ao processo.

Pirataria e cocaína

Ainda no fim de semana, policiais do 30º BPM também receberam denúncias sobre venda de entorpecentes no bairro do Pimentel. Além de drogas, os acusados estariam de posse de produtos piratas. Ninguém foi encontrado, mas, no local indicado, os militares apreenderam 106 DVDs piratas e seis papelotes de cocaína. O material estava escondido em um matagal e foi apresentado para apreensão na delegacia.

Denúncias anônimas

As Polícias Militar e Civil pedem que a população continue contribuindo com as investigações através das denúncias anônimas, diante do aumento da criminalidade e incapacidade das corporações atenderem a vários tipos de ocorrência simultaneamente. Para isso, PM e 110 DP disponibilizam diversos canais de comunicação. São eles:

Polícia Civil – Telefones: (21) 2642-9252 / 2642-7003 / 2641-6615; WhatsApp: (21) 98785-7728; Facebook: 110ª Delegacia de Polícia (Teresópolis/RJ); E-mail: denuncia110dp@gmail.com.

Polícia Militar – Telefones: 190 / (21) 2742-7755; WhatsApp: (21) 99817-7508; Facebook: 30º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro; E-mail: 30bpm.p2@gmail.com.