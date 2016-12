Apresentações musicais no clima de Natal

– Coro Lírico Acrópolis e Cantores da Serra fazem espetáculos em Teresópolis

Transferido da Igreja Matriz de Santa Teresa para o Teatro Municipal, na Prefeitura, o espetáculo do Coro Lírico Acrópolis, de Nova Friburgo, demonstrou a mesma qualidade de sempre. Regido pelo maestro Ágni de Souza e acompanhado pelo pianista e contratenor Francisco Freitas, o Coro, composto de 30 pessoas, apresentou 12 peças na tarde do último domingo, dia 12. O secretário municipal de Cultura acompanhou o concerto, junto com a esposa Vera Carneiro. A apresentação foi mais um evento da programação do Natal Encantado – a Magia do Natal em Teresópolis.

“Preparamos um concerto de Natal com várias peças sobre o tema”, explicou o sempre didático e tranquilo Ágni de Souza. A primeira foi o brasileiro “Pastoril Alagoano”, seguido de uma canção feita para o filme “A Missão” e chamada “Gabriel’s Robot”. Em seguida, algumas canções religiosas medievais (uma portuguesa, uma inglesa), a bela “Mil Querubins em Coro”, de Schubert, e a conhecidíssima “Climb Ev’ry Mountain”, do filme “A Noviça Rebelde”.

Na parte final, alguns solos de dois ou quatro cantores e mais canções bem conhecidas de Natal, como “White Christmas”, terminando com o “bis” da mais popular de todas, “Noite Feliz”. Um show impecável, com um maestro impecável e cantores seguros, além de muito talentosos.

Cantores da Serra

Para deleite dos apreciadores de música, mais uma apresentação do já conhecido Coral Cantores da Serra encantou o público na última sexta-feira, 9. O espetáculo, que integra a programação do Natal Encantado — A Magia do Natal em Teresópolis, aconteceu no Teatro Municipal e recebeu convidados, amigos e parentes dos integrantes do coro. “Muito bom receber o grupo Cantores da Serra dentro da programação de Natal. Fizemos a reabertura do Teatro Municipal com eles e foi um sucesso, com a casa lotada. O Coral é um presente para toda a cidade”, disse a subsecretária de Cultura, Cléo Jordão, lembrando que os eventos oficiais de Natal vão até o dia 20 de dezembro.

Prestigiando o Coral, o professor aposentado Jose Lopez Galvão elogiou a programação municipal. “Estou achando maravilhoso, este ano o programa da Prefeitura está em sintonia com o espírito natalino. E isso é muito bonito porque o natal representa nascimento e ternura”, disse José.

Para dona Maria Tereza de Oliveira, que há um ano faz parte dos Cantores da Serra, é uma satisfação se apresentar dentro da programação oficial. “Adoro participar desse grupo e é com muito orgulho que me apresento mais uma vez aqui no Teatro Municipal, contribuindo para as festividades natalinas”.