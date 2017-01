Atingido na traseira, Fiat é jogado fora da pista

– Cinco pessoas estavam em veículo na estrada Rio-Teresópolis

Uma família que viaja pela BR-116, em trecho da estrada Rio-Teresópolis na Baixada Fluminense, levou um grande susto após ter seu veículo atingido na traseira. O automóvel, um Fiat Siena de cor prata, foi projetado para fora da rodovia, tombando na área ao lado do acostamento, nas proximidades do quilômetro 127, em Magé. O veículo ficou avariado na traseira e teto devido à colisão com o outro envolvido e o choque com o local onde parou, mas ninguém se feriu. Responsável pela administração da rodovia federal, equipe da Concessionária Rio-Teresópolis foi acionada por outros motoristas e chegou rapidamente ao local. Mesmo com a situação envolvida, ninguém se feriu. O caso foi registrado também pela Polícia Rodoviária Federal.

COLISÃO COM PONTO FIXO – Também nesta segunda-feira, um GM Corsa colidiu com um poste de sinalização S.O.S. da CRT no quilômetro 62 da Estrada Rio-Bahia, em Três Córregos, Segundo Distrito de Teresópolis. Também não houve vítimas.