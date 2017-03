Aula Magna discute crise no sistema carcerário

– Juiz Presidente do III Tribunal do Júri do Rio de Janeiro em evento do UNIFESO

“A Crise no Sistema Carcerário – Uma Análise Crítica” foi o tema abordado na Aula Magna, evento que abre o semestre letivo do curso de Direito do Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO). A atividade foi realizada no dia 9 de março e teve a participação do Dr. Alexandre Abrahão Dias Teixeira, Juiz Presidente do III Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. “Fico muito feliz em participar desta aula porque me lembra quando entrei na faculdade e hoje tenho esta sensação de que tudo valeu a pena”, confessou o convidado antes de começar sua palestra.

“A Instituição tem uma enorme responsabilidade na formação da consciência dos acadêmicos, e é sempre bom que temas como este sejam abordados por especialistas da área como o Juiz Alexandre Abrahão. Espero que venham mais palestras de pessoas assim, experientes e comprometidas com mudanças, pois elas motivam os estudantes a se dedicarem para tornarem a sociedade mais justa e melhor para todos nós”, avaliou o estudante Leonardo Bilonia.