Bancários podem entrar em greve na próxima terça-feira

– Sindicato vai às ruas e convoca categoria para assembleia

Bancários de Teresópolis devem entrar em greve a partir da próxima terça-feira, dia 6 de setembro. A categoria segue orientação representação nacional, que tenta negociar com a classe patronal uma série de reivindicações, que vão desde proposta de reajuste salarial, passando pelo combate às metas abusivas chegando à defesa do emprego dos trabalhadores do ramo. Segundo o material de divulgação da campanha salarial, a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) se nega a oferecer uma proposta salarial que valorize os bancários. Após quatro rodadas de negociação com o Comando Nacional dos Bancários, a Fenaban propôs reajuste de 6,5% no salário, na PLR e nos auxílios refeição, alimentação, creche, e abono de R$ 3 mil. “Já tivemos rodadas de negociação e a proposta apresentada pelos banqueiros no último dia 29 foi bem abaixo do que a gente tá reivindicando”, comenta Aluízio Marra, presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Teresópolis. “A proposta foi retrógrada perante os últimos ganhos que obtivemos com muita luta, como aumento real, avanços na área de saúde e educação”, aponta. “O que os bancos oferecem não repõe nem a inflação do período, que está em 9,76%. Nossa pedida foi de inflação e mais 5%, algo em torno de 14%. O comando de greve não aceitou e como não houve nenhuma manifestação dos banqueiros, vamos partir para a luta”, garante.

Assembleia hoje

A diretoria do Sindicato dos Bancários de Teresópolis realiza nesta quinta-feira, dia 1º de setembro, a partir das 11h, atividade em frente a todas as agências bancárias da cidade, para convocar a categoria para a assembleia que será realizada nesta mesma data, às 18h30, que irá deliberar sobre a proposta apresentada pela Fenaban. No caso de rejeição desta proposta, será deliberado também sobre o indicativo de greve por tempo indeterminado, em todos os bancos, a partir da próxima terça-feira, dia 6, acompanhando a orientação do Comando Nacional dos Bancários. “Todos os sindicatos do país vão eunir a categoria e votar o indicativo de greve. Queremos alertar que é uma semana quebrada, com feriado e os clientes e usuários devem adiantar as suas movimentações, procedimentos e pagamentos que só podem ser feitos nos bancos”, alerta o presidente. A exemplo de greves anteriores, o Sindicato deverá manter membros de sua diretoria nos caixas eletrônicos para ajudar pessoas com dificuldade em lidar com os equipamentos eletrônicos. “Também orientamos que as pessoas procurem as loterias e os correspondentes bancários para quitar seus boletos e resolver essas questões”, completa.

Bancos tiveram lucro

Ainda falando sobre a proposta dos bancos, o Sindicato destaca que o setor lucrou R$ 36,3 bilhões somente no primeiro semestre deste ano, com um crescimento de 27,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Setores que estão em crise, com retração de produção e vendas, fizeram propostas melhores. O lucro dos cinco maiores bancos (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e Caixa) no primeiro semestre de 2016 chegou a R$ 29,7 bilhões, mas houve corte de 7.897 postos de trabalho nos primeiros sete meses do ano. Entre 2012 e 2015, mais de 34 mil empregos foram reduzidos pelos banqueiros. “O que ofereceram está muito fora da realidade. Esse lucro é uma comprovação que eles não têm motivos para deixar de nos atender. O setor financeiro não teve problema com a crise. Tiveram lucro e têm condições de oferecer um reajuste digno pra gente”, comenta o presidente. Aluízio Marra lembra também que a categoria sofreu um grande desfalque, com um número exagerado de demissões. “Foram 7.897 demissões e um número mínimo de admissões. Reduziram a categoria, sobrecarregaram nossos colegas e mantiveram os lucros astronômicos. Vamos lutar para que isso se reverta”, promete.