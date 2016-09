Brasil terá atletas nas 22 modalidades da Paralimpíada

– País é o que tem a maior delegação na competição, com 287 pessoas

Os Jogos Paralímpicos começaram nesta quarta-feira (7), no Rio de Janeiro e, pela primeira vez na história, o Brasil terá representantes em todas as 22 modalidades que serão disputadas. Antes mesmo do início da competição, o país já bateu um recorde na Paralimpíada: Esta será a maior delegação da história em Jogos Paralímpicos, com 287 atletas, sendo 185 homens e 102 mulheres, além de 23 acompanhantes (atletas-guia, calheiros e goleiros) e 195 profissionais técnicos, administrativos e de saúde.

Entre os brasileiros, 46 atletas de 11 modalidades já subiram ao pódio em paralimpíadas anteriores. Para este ano, o objetivo do Comitê Paralímpico Brasileiro é que o Brasil chegue em 5º lugar no quadro de medalhas, com desempenho melhor do que em Londres, em 2012, quando ficou em 7º lugar, com 43 medalhas no total (21 de ouro, 14 de prata e oito de bronze). A competição, que vai até o dia 18 de setembro, reunirá mais de 4,3 mil atletas de 160 países, que irão disputar 528 medalhas.