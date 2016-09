Calouros da Medicina aprendem com os “doutores palhaços”

– Programa Alegria, do Unifeso, ganhou 31 novos integrantes no último semestre

Os membros do Programa Alegria, do curso de Medicina do Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso), reuniram os calouros do curso para a apresentação do projeto, que só neste semestre ganhou mais trinta e um integrantes. De acordo com a professora Cláudia Ribeiro, o evento é realizado semestralmente com o intuito de chamar a atenção dos estudantes interessados em participar. “Além dos estudantes que já participam do projeto, convidamos ainda ex-integrantes do grupo que hoje são professores da Instituição para compartilhar experiências”, contou.

Para Sara Reis, do terceiro período, “este é um jeito de mostrarmos a todos que vale a pena fazer parte deste programa”. Eduardo Alvarez, do quinto período, está há um ano no projeto e afirmou que a experiência o fez crescer pessoalmente e amadureceu sua maneira de lidar com as pessoas. “Não estamos ali como futuros médicos, mas para alegrar o dia-a-dia dos pacientes, que na verdade considero como nosso público”, disse.

Ainda segundo a professora Cláudia, os integrantes participam de oficinas semanais, tendo cada aula com uma temática diferente, como maquiagem, arte com balões, malabarismo, confecção de jalecos, expressão, entre outras. Nos fins de semana, os estudantes dedicam algumas horas para aprender como ‘construir’ humor e levar conforto e alegria aos pacientes do Hospital das Clínicas de Teresópolis Constantino Ottaviano (HCTCO), visitando os leitos e colocando em prática o cuidado com o lúdico. O Programa Alegria também tem o compromisso de fazer parte de atividades sociais junto à comunidade de Teresópolis todo semestre, além de participar de ações sociais do Unifeso.