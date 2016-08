Carreta de cimento tomba na Rio-Bahia

– Retirada de carga deu bastante trabalho e causou interdição por várias horas

Entre o final da noite de domingo e a tarde desta segunda-feira, o trânsito ficou em meia pista no quilômetro 86 da Estrada Rio-Bahia, próximo ao local conhecido como Ponte Branca, por conta do tombamento de mais uma carreta. Dessa vez, um veículo carregado de cimento tombou e fez com que a grande carga ficasse espalhada por toda a pista. O motorista, de 32 anos, ficou levemente ferido e precisou ser levado para o pronto socorro do Hospital das Clínicas. O atendimento foi prestado pelo Corpo de Bombeiros e resgatistas da Concessionária Rio-Teresópolis (CRT).

Devido ao tipo de material derramado, houve maior demora para a limpeza da pista e transbordo do material. Nos últimos anos, vários acidentes graves têm sido registrados nas fortes curvas da estrada Rio-Bahia localizadas entre o Vale da Revolta e Soberbo, situação que tem sido mostrada frequentemente pela reportagem do jornal O DIÁRIO e DIÁRIO TV alertando para a importância de mudanças na sinalização ou utilização de algum outro recurso para diminuir a velocidade dos veículos.

Recentemente, mostramos que no trecho entre Vale da Revolta e Soberbo o número de acidentes do tipo é grande. As colisões e tombamentos acontecem principalmente devido a dois fatores: Após o km 86, há grandes declives e curvas fortes até as proximidades do 89, onde fica o mirante do Soberbo. A impressão que se tem é que, depois de encarar uma subida forte no Vale da Revolta, os motoristas aproveitam para recuperar o tempo perdido nas descidas seguintes e acabam se envolvendo em colisões graves.

CERVEJA – Nesta segunda-feira, uma carga de engradados de cerveja caiu do caminhão que a transportava no início da Rua Tietê, bairro de Fátima. O veículo saiu da Avenida Alberto Torres, no Alto, para a localidade seguinte e, na forte curva, o material se desprendeu da carroceria e terminou na pista. Ninguém se feriu. O material foi recolhido pelos funcionários da empresa.