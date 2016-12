Chuvas aumentam criadouros do Aedes aegypti

– Casos de leptospirose também costumam crescer após temporais

Com as chuvas fortes que atingiram o estado nos últimos dias, a população deve ficar em alerta para não permitir que a água se acumule em alguns pontos e possa se transformar em criadouro para o mosquito Aedes aegypti. O tempo quente e chuvoso é propício para a proliferação do mosquito, que transmite dengue, zika e chikungunya.

Os ovos do Aedes podem se conservar por mais de um ano e, em contato com a água, precisam de menos de uma hora para se transformarem em larvas do mosquito. Por isso, é importante, após a chuva, verificar se não existem vasilhas expostas que possam acumular água. As calhas de escoamento e os coletores de águas pluviais também devem estar limpos.

Outras ações que devem ser adotadas são verificar se o lixo foi colocado em sacos plásticos fechados e checar se os pratinhos dos vasos de plantas estão cheios de areia. As ações de combate aos locais que acumulam água parada levam menos de dez minutos e devem ser repetidas semanalmente.

Nas regiões onde aconteceram enchentes, os moradores e os profissionais de saúde devem ter atenção aos sintomas da leptospirose. Transmitida pela urina de ratos, a doença costuma ter alta ocorrência após contato com a água e a lama contaminadas.

O que é a leptospirose?

É uma doença infecciosa, causada por uma bactéria presente na urina do rato. Os primeiros sintomas surgem entre uma e duas semanas após o contato com a água contaminada, mas podem levar até 30 dias para aparecer. Os mais frequentes são febre, dor de cabeça e dores pelo corpo, principalmente na batata da perna. Todo paciente com leptospirose precisa de acompanhamento médico e, quando ocorre a suspeita, a pessoa deve procurar um serviço de saúde. Não há vacina contra a doença, e o tratamento é feito com antibióticos.

Para desinfetar sua casa e seus objetos, deve ser usada uma mistura de quatro xícaras de café de água sanitária para cada 20 litros de água. Mas atenção: os moradores devem esperar baixar a água para lavar e desinfetar chão, paredes, objetos caseiros e roupas atingidas, além da caixa d´água. Depois, tudo deve ser enxaguado com água limpa. Todo alimento que teve contato com água contaminada deve ser jogado fora.