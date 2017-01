Concurso para Oficial da PM com inscrições até o dia 15

– Grande novidade no edital é a exigência de curso superior em Direito

Estão abertas, até o dia 15 de janeiro, as inscrições do concurso para oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Pela primeira vez, é exigida dos candidatos a formação superior em Direito. A mudança foi bem recebida pela Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais e pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro. A novidade acabou virando um atrativo: O edital, lançado em 20 de dezembro, já levou à inscrição mais de 3,2 mil candidatos, quando a média desse tipo de concurso é em torno de 1,3 mil.

Segundo especialistas, a qualificação vai facilitar a comunicação entre a Segurança Pública e os magistrados. O coronel Roberto Vianna, comandante da Academia de Polícia Militar Dom João VI, acredita que o número de candidatos será superior a cinco mil. – Essa mudança vai melhorar a prestação de serviço à população. O PM atua na rua como defensor dos direitos. Quando ele se vê diante de situações que envolvem análise de normas legais, o policial recorre ao tenente ou ao capitão. Esses oficiais, com o bacharelado, estarão bem qualificados. E o curso poderá focar mais em outras disciplinas, como técnicas policiais – explicou o coronel Vianna.

O Rio de Janeiro não é o primeiro estado a exigir esse tipo de diploma. A Polícia Militar de Minas Gerais já fez essa transição. E lá, foi exigido que os antigos oficiais também se tornassem bacharéis. O coronel Roberto Vianna, que tem formação em Direito, disse que no nosso estado ainda não se optou por essa regra. A exigência só vale para os novos.

Resultado final será em 18 de abril

As provas objetivas, primeira fase do concurso, serão aplicadas no dia 29 de janeiro. Haverá também testes de aptidão física, exame psicológico, de saúde, social e avaliação de documentos. O resultado final será em 18 de abril. Os concursados serão contratados pelo regime estatutário.

Durante o curso de formação de oficiais, os aprovados receberão remuneração de R$ 2.550. Com a conclusão, o valor sobe para R$ 5.321,22, até que se torne 2º tenente, carreira inicial de oficial da PMERJ, cujo salário é de R$ 6.595,83.

As inscrições ficam abertas até 15 de janeiro, pelo site do IBADE, organizador da prova (www.ibade.org.br). Serão oferecidas 50 vagas, sendo 45 para homens e cinco para mulheres. Haverá reserva de vagas para negros e índios. Taxa de inscrição: R$ 112. Formação obrigatória: bacharelado em Direito. Idade máxima: 35 anos completos até a data da matrícula no Curso de Formação. Estatura mínima: 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres. Resultado final: 18 de abril.