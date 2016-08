Continua o aperto ao jogo do bicho em Teresópolis

-Mais dois “apontadores” terminam na 110ª Delegacia de Polícia

Nos últimos meses, os policiais do 30º Batalhão de Polícia Militar têm combatido intensamente um crime de contravenção penal bastante antigo e que – em Teresópolis – já rendeu cadeia até para político de alto escalão, o jogo do bicho. Dezenas de pessoas acusadas de participação na prática, conhecidas como “apontadores”, foram conduzidas para a 110ª Delegacia de Polícia. Os últimos flagrantes aconteceram nesta segunda e terça-feira.

Na Rua Margarida S. Pontes, local conhecido como “Vila do Rato”, em Vargem Grande, a operação foi realizada pela equipe de plantão no DPO da localidade do Terceiro Distrito. No início da noite de segunda, os militares receberam informações sobre a prática de jogo em determinado local, onde encontraram um homem de 55 anos, morador da região, que portava um talão com resultados e R$ 28 – dinheiro que teria sido obtido com apostas.

Já na Rua Waldir Barbosa Moreira, próximo ao Terminal Rodoviário José de Carvalho Janotti, na Várzea, o detido tem 62 anos e já é bastante conhecido da polícia pelo envolvimento em tal prática. Ele foi abordado por policiais do setor de inteligência do 30º BPM, a P2, portando um envelope onde estavam seis apostas prontas e R$ 90, dinheiro que também teria sido arrecadado com apostadores interessados em obter lucro com a jogatina ilegal. Os dois foram levados para o setor de plantão da Polícia Civil, prestaram depoimento, foram autuados e liberados para responder ao crime de contravenção penal.