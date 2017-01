Corpo de Bombeiros amplia sua tropa canina

– Grupamento de Socorro Florestal treinará cães para operações especiais

O 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente do Corpo de Bombeiros do Rio (GSFMA), em Magé, ampliou sua tropa canina. A unidade especial adquiriu oito novos filhotes, que serão treinados para operações especiais da corporação. Os filhotes vão substituir, futuramente, os cães que já estão em atividade há cerca de dez anos – animais que já participaram de diversos “serviços” em Teresópolis, desde a Tragédia de 2011 a auxílio na busca de corpos de vítimas de afogamento ou pessoas que estavam desaparecidas.

Inaugurado em 2006, o canil conta atualmente com 16 cães das raças pastor belga mailois e labrador. Os animais já atuaram em grandes e importantes missões nacionais e internacionais. A unidade é especialista na tarefa de treinar os cães para auxiliar os bombeiros nas atividades de socorro. O objetivo é agilizar e potencializar o atendimento do serviço prestado à sociedade. Entre as diversas atuações, os binômios (nome dado a dupla cachorro e condutor) são usados em ocorrências como deslizamento com vítimas soterradas, na busca subaquática com corpos submersos, em incidentes de desabamento e escombros, em buscas de pessoas perdidas em matas, apoio à operação policial, entre outras.

O treinamento dos cães é intenso. Eles são adestrados com menos de seis meses até completar um ano e meio. – Para os animais, é tudo uma grande brincadeira, no entanto, ajudam a salvar vidas. O trabalho de um cão equivale ao de 20 bombeiros, o que diminui a logística da ocorrência e o tempo de exposição dos profissionais – explicou o tenente-coronel Feliciano Suassuna, Comandante do 2º GSFMA.