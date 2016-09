CRAS Meudon recebe projeto “Muro da Gentileza”

– Ação solidária acontecerá também no Alto, Barroso, São Pedro e Fischer

Com o objetivo de incentivar gestos solidários, começou nesta terça-feira, 13, no CRAS Meudon, o projeto “Muro da Gentileza”. A iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social estimula moradores das cinco áreas de abrangência dos Centros de Referência de Assistência Social do Município a doarem roupas, cobertores e calçados. Pela proposta, os muros recebem ganchos e/ou prateleiras, onde quem precisa pode pegar os objetos, e quem puder deixa algo para ser doado.

“Essa ação ajuda a ter um olhar menos consumista e de mais carinho pelo próximo. Às vezes, quando esvaziamos o guarda-roupa, encontramos peças com etiquetas ainda, ou seja, compramos e nem usamos”, ressaltou a coordenadora do CRAS Meudon, Tereza Alvarez, lembrando que a ideia é inspirada em uma iniciativa que teria surgido no Irã, para ajudar moradores de rua com doação de roupas e acessórios, e que vem ganhando adeptos pelo Brasil.

Ana Paula Leal mora no bairro há 19 anos e gostou muito da ideia. “O projeto é muito bom porque tem gente que necessita e outras pessoas que podem doar o que não usam”, que estava acompanhada das filhas Rosane, de 19 anos, e Raissa, de oito anos.

Durante o lançamento, um coral formado por crianças e idosos participantes das oficinas oferecidas no espaço fez uma apresentação musical. Nesta quinta, dia 15, a partir das 10h, a ação solidária será no CRAS Alto, e na semana que vem acontece no Barroso, em São Pedro e no Fischer, conforme o cronograma abaixo:

Calendário do projeto

– 15/09: CRAS Alto (Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 190, na Várzea)

– 20/09: CRAS Barroso (Rua Pará, 170)

– 21/09: CRAS São Pedro (Rua Fileuterpe, 845)

– 22/09: CRAS Fischer (Rua Pedro Eleutério, 2.738)