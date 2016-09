Detran notifica mais 2.188 sobre suspensão de habilitação

– Lista publicada no D.O. inclui quem não foi localizado pelos Correios por falta de atualização do endereço

O Detran notificou nesta quinta-feira, no Diário Oficial, mais 2.188 condutores para que entreguem suas carteiras de habilitação por terem atingido o limite de 20 pontos em multas de trânsito durante 12 meses seguidos ou cometido infrações puníveis com a perda temporária do direito de dirigir, como excesso de velocidade e condução sob efeito de álcool ou drogas. A lista publicada no Diário Oficial inclui apenas quem não foi localizado pelos Correios por falta de atualização do endereço de correspondência. Todos os notificados devem entregar a Carteira Nacional de Habilitação ao Detran em até dez dias, contados a partir desta quinta-feira (1º).

O Diário Oficial traz ainda notificações para outros 5.076 condutores, que também respondem a processos para suspensão da CNH. Desse total, 2.876 deverão apresentar suas defesas prévias e 2.200 ainda podem recorrer às juntas administrativas de recursos e infrações. Todos têm 30 dias para se defender.

Os motoristas suspensos deverão entregar suas carteiras ao Detran, no Núcleo de Documentos Acautelados, na Avenida Presidente Vargas 817, no Centro do Rio, ou em qualquer posto de habilitação. Para reavê-las, eles terão que se submeter a um curso de reciclagem de 30 horas e cumprir o tempo de suspensão estipulado na punição. Caso contrário, responderão a um processo para cassação da habilitação se forem flagrados dirigindo, como determina o artigo 263 do Código de Trânsito Brasileiro. Esse flagrante pode ser feito por agentes de trânsito ou eletronicamente, através do registro de multas cometidas após a perda do direito de dirigir.