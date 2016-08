Deu tiros para cima e terminou na cadeia

– PM recupera espingarda calibre 32 no Vale dos Cedrinhos

No final da tarde desta segunda-feira, moradores da Estrada das Imbuías, na localidade do Vale dos Cedrinhos, entraram em contato com o quartel do 30º Batalhão de Polícia Militar para denunciar um homem que estava fazendo disparos de arma de fogo. Rapidamente uma guarnição foi deslocada ao local, chegando até um bar onde estaria o acusado, um homem de 34 anos. Revistado, não tinha nada em seu poder. Mas, questionado pela equipe comandada pelo Sargento Renato, ele confessou que possuía uma arma de fogo e que ela estava escondida em sua residência. Os militares encontraram uma espingarda da marca Boito, calibre 32, além de seis cartuchos intactos e oito deflagrados – provavelmente os efetuados que geraram as denúncias de vizinhos. Ele recebeu voz em flagrante e foi conduzido para a 110ª Delegacia de Polícia, só não passando a noite no xadrez porque pagou a fiança estipulada pela autoridade policial. A arma foi apreendida e encaminhada para o Instituto de Criminalística Carlos Éboli.

MEDO DE AMEAÇAS – Outra ocorrência envolvendo arma de fogo no fim de semana aconteceu na localidade de Venda Nova, quilômetro 10 da rodovia que liga Teresópolis a Nova Friburgo, a RJ-130. Policiais Militares do DPO de Vargem Grande receberam informações que um homem estaria andando armado naquela região e estiveram na sua residência. Em vistoria, nada encontraram. Porém, ele acabou confessando que a arma estava na casa da mãe da sua companheira, próximo ao local, e de dispôs a entregar o revólver calibre 32, que não tinha munições. O acusado terminou na 110ª DP, prestou depoimento e foi liberado. Ele alegou que estava sendo ameaçado por um homem de 52 anos, que também acabou sendo conduzido para autuação pelo crime de intimidação, e que por isso havia comprado o revólver.