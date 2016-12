Dicas de lazer em três unidades de conservação ambiental

– Parques federal, estadual e municipal são excelentes opções para conhecer melhor nossa região

Assim como a esmagadora maioria dos municípios brasileiros, Teresópolis sofre com problemas ambientais diversos por conta do crescimento desordenado nas últimas décadas. Porém, a situação na nossa região é melhor do que grande parte das cidades porque a terra de Teresa é cercada por três unidades de conservação ambiental, uma federal, uma estadual e uma municipal – isso sem contar que existem entre Segundo e Terceiro Distrito três Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs). Por conta do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parque Estadual dos Três Picos e Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, estão protegidas milhares de espécies de fauna e flora, muitas endêmicas, que só ocorrem em determinadas regiões, sem esquecer da garantia de continuidade da biodiversidade em um bioma tão prejudicado, a Mata Atlântica. Além da grande importância ecológica, os três parques oferecem opções de lazer para todo o tipo de visitante: Desde caminhadas curtas a travessias de três dias, de escaladas tranquilas a grandes paredões, além de possibilidades de banho de rio e cachoeiras. Abaixo, veja o que cada parque oferece, lembrando que para a maioria dos passeios não sequer cobrado ingresso.

Serra dos Órgãos

A entrada principal do Parque Nacional da Serra dos Órgãos fica na Avenida Rotariana s/nº, com acesso bem sinalizado, ao lado da ponte sobre o Rio Paquequer, na entrada da cidade, próximo ao Mirante do Soberbo e ao Portal da cidade. A parte baixa oferece diversos atrativos, entre eles a piscina de águas naturais, estrada da Barragem, trilha Suspensa, trilha Mozart Catão, trilha da Primavera, Trilha Cartão Postal e Trilha 360. Com exceção das duas últimas, um pouco mais exigentes e que levam até um local onde se vê o Dedo de Deus de frente, de imponente ângulo, as outras são recomendadas para pessoas de todas as idades. A Mozart Catão termina em mirante de onde se avista Teresópolis. A Primavera é praticamente toda plana e a Trilha Suspensa pode ser visitada inclusive por portadores de necessidades especiais, sendo um caminho construído na altura da copa das árvores, sobre um antigo aqueduto. Para a parte alta, as opções são ainda mais diversas, sendo a mais procurada a tradicional Trilha da Pedra do Sino. São 11,5 km de extensão até o ponto mais alto da cadeia de montanhas, a 2.255m de altitude. Mais informações sobre esses e outros passeios no site do Parnaso (www.icmbio.gov.br/parnaso). Os ingressos variam de acordo com as atividades realizadas.

Três Picos

Lugar de fácil acesso, com caminhadas fáceis, bosques e banho de rio, em meio a Mata Atlântica. E de graça. A sede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos fica na antiga fazenda Vale da Revolta, no quilômetro 85,5 da Estrada Rio-Bahia. Hoje, mesmo com pouca estrutura, é possível aproveitar bastante a área que tem três grandes platôs, ligados por uma estrada de quase um quilômetro de extensão, pequenas trilhas, córregos e bosques. No último dos platôs, onde será construído o camping, a sensação de paz é incrível. Apesar da proximidade com o Vale da Revolta, Meudon e a estrada Rio-Bahia, não é possível escutar nada além do canto dos pássaros e o vento soprando entre as grandes árvores, que ajudam a compor o cenário mágico de morros verdes ao redor do vale. Não é cobrado ingresso.

Outra bela região protegida pelo PETP na região é o Vale dos Frades, acessado nas proximidades do quilômetro 20 da RJ-130, rodovia que liga Teresópolis a Nova Friburgo. Banhos de rio e cachoeira, além de trilhas diversas, são algumas opções. Se não quiser tentar nenhum cume de montanha, e ainda assim contemplar um visual único, a dica é caminhar pela estrada de terra batida a partir da rodovia estadual até a portaria última fazenda, a Itatyba. São 22k, ida e volta.

Parque Municipal

A unidade de conservação criada em 2009 tem como símbolo a Pedra da Tartaruga, montanha que oferece opções de caminhada curta, rapel, escalada e também área de camping. Não há cobrança de ingresso. O principal acesso do parque fica na Granja Florestal. Seguindo pela Avenida Presidente Roosevelt, se pega à direita em frente ao hotel Alpina e novamente à direita após a ponte, seguindo pela Estrada José Gomes da Costa Júnior. Depois o acesso é pela Estrada do Salaco, onde há placas indicando como chegar a portaria. A caminhada até o cume da Tartaruga é leve, de cerca de 20 minutos. Ao longo da subida, inclusive, há pontos de água – captada em uma nascente na Pedra do Camelo, canalizada e distribuída em torneiras. Outra opção é a sede do PNMMT, em Santa Rita, no Segundo Distrito, onde fica a bonita e pequena Trilha do Jacu, de 890 metros. Não é cobrado ingresso. O telefone para mais informações é o 2741-2234.