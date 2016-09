Dois veículos destruídos em colisão na Serra

– Passageiros foram levados para o pronto socorro do HCT

No início da tarde deste domingo, Corpo de Bombeiros e equipes médicas da Concessionária Rio-Teresópolis foram deslocadas para atendimento a mais uma colisão de veículos na estrada Rio-Teresópolis x Além Paraíba, trecho de Serra. Dois veículos colidiram frontalmente nas proximidades do posto Garrafão, um Ford Fiesta sedan de cor prata e um Honda HRV branco. O impacto foi tão forte que ambos ficaram com a parte dianteira bastante danificada. Apesar do estrago e susto, duas pessoas ficaram apenas levemente feridas, sendo atendidas no local e conduzidas para melhor averiguação e medicação no pronto socorro do Hospital das Clínicas. O trânsito ficou parcialmente interditado até o trabalho das equipes médicas e retirada dos veículos envolvidos, sendo sinalizado por equipe técnica da CRT.

Feridos em acidentes com moto

No último fim de semana também foram registrados três acidentes envolvendo motocicletas na RJ-130, rodovia que liga Teresópolis a Nova Friburgo. Em um dos casos, duas motos bateram de frente. Um adolescente de 15 anos conduzia uma delas e perdeu o controle em trecho de curva. Dois rapazes foram atingidos e ficaram feridos. Nesse caso, as vítimas foram levadas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Raul Sertã, em Nova Friburgo. Nos outros dois acidentes, ficaram levemente feridos homens de 26 e 49 anos, atendidos na pista pelos militares e conduzidos para o pronto socorro do Hospital das Clínicas.