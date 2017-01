Em quatro dias, dois homicídios em Bonsucesso

– Assassinatos aconteceram de maneira idêntica, com homens baleados em frente a um bar

Na madrugada desta segunda-feira, por volta das 2h30, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram acionados para mais um caso de homicídio na localidade de Bonsucesso, Terceiro Distrito de Teresópolis, o segundo assassinato no espaço de quatro dias. Exatamente como aconteceu na semana passada, um homem foi baleado quando estava em um movimentado bar. Dessa vez a vítima foi Tilica Barbosa, de 29 anos, que seria morador de Varge Grande. Apesar de acionamento e rápida ação, não houve tempo para atendimento médico.

Constatado o óbito no local, foi acionada a perícia da Polícia Civil. Após análise da cena do crime, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal, na antiga 110ª DP, no bairro do Alto. Na madrugada da última sexta-feira, a vítima foi Aldair de Oliveira Motta, 25, baleado diversas vezes. Ele chegou a ser levado para o HCT, mas não resistiu aos ferimentos. As polícias Civil e Militar investigam possível ligação entre os dois assassinatos. Informações que possam ajudar a levar ao autor (ou autores) podem ser passadas para os telefones 190 e 2742-7755. Não é necessário se identificar.

Tentativa em São Pedro

No início da madrugada de domingo, por volta de 1h, policiais dos setores Patamo e Bravo foram acionados para apurar disparo de arma de fogo na Rua Fileuterpe, em frente à igreja católica de São Pedro. No local os militares constaram que um rapaz havia sido baleado e levado por populares para a Unidade de Pronto Atendimento. O autor teria passado em uma motocicleta e atirado seis vezes contra o desafeto, o acertando no queixo e perna. O baleado foi transferido para o HCT e não corre risco de morte.