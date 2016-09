Equipe de hóquei promove feijoada beneficente em Teresópolis

– Evento irá ajudar seu projeto social e a organização do segundo torneio internacional no Pedrão

O hóquei sobre patins é um esporte tradicional em Teresópolis com um passado rico de times campeões e atletas de Seleção Brasileira. Hoje, os garotos campeões de outrora, voltaram com um novo clube. O Teresópolis Hóquei Clube retomou as atividades deste esporte em nossa cidade e em grande estilo, participando de competições importantes de torneios organizados em São Paulo e, no ano passado, voltou a realizar aqui em nossa cidade e o 1º Torneio Internacional foi um sucesso, contando com times de São Paulo e do Chile. E este ano eles vão fazer de novo e mais ousado. Com participação de mais países, inclusive da Argentina, que também tem tradição no esporte e do nordeste, onde se joga um hóquei competitivo, mas para isso eles estão organizando eventos para angariar fundos. Um deles é a 3ª Feijoada Sobre Patins no Buffet di Olícios neste domingo. A feijoada irá ajudar, inclusive, a escolinha de hóquei para crianças carentes do projeto social do THC.

Apesar de não ser considerado popular, o hóquei sobre patins já atraiu muita gente em nossa cidade. Desde a inauguração da Praça Olímpica Luis de Camões, que contou com uma partida amistosa, passando pela Casa de Portugal, até os jovens senhores que resgataram este esporte aqui com o THC. E neste domingo, mais uma vez eles estarão juntos em uma feijoada beneficente. “Essa feijoada vai ser agora no dia 11 e vai ajudar a gente na escolinha que nós estamos lançando aqui em Teresópolis e a fazer um torneio internacional melhor do que o do ano passado”, afirma Eduardo Justiniano. Uma das feras do time Masters do THC e dos mais engajados também. Ele falou ainda sobre o evento do domingo e como se faz para comprar ingressos. “A nossa feijoada, quem já foi sabe, é farta com tudo de qualidade em um lugar excelente. Será no Buffet di Olícios ‘All Inclusive’, ou seja com tudo, inclusive água, refrigerantes e chopp Therezopolis, tudo liberado e as pessoas podem comprar ingressos com os atletas do hóquei, que todo mundo conhece ou na Ethic Seguros do Parque Regadas, mas teremos venda no local no dia também, para que todos possam participar conosco e nos ajudar a fazer uma escolinha bacana para as crianças carentes de Teresópolis”, afirma Dudu.

Escolinha começa

As crianças e adolescentes em Teresópolis dispõem de escolinhas de futsal, natação e até de jiu-jitsu gratuitas através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Mas no próximo mês, teremos mais uma opção para a garotada carente de um esporte que tem tradição. O hóquei sobre patins. Um dos membros do THC que mais correm atrás para botar a escolinha 100% é o advogado Marcelo Faria. “A iniciativa do THC é resgatar essência do nosso hóquei e pra isso, estamos começando com a escolinha agora no dia 24 de setembro com vagas abertas para as crianças de seis a nove anos, totalmente gratuito, tudo subsidiado pelo time Teresópolis Hóquei Clube que fará ações para manter a escolinha como essa feijoada maravilhosa que acontece no domingo e a gente espera que todo mundo compareça para que nós possamos comprar equipamentos para essa criançada linda da cidade”, completa Faria, um apaixonado por crianças e pelo hóquei.

Torneio Internacional se aproxima

O 1º Torneio Internacional de Hóquei Sobre Patins Master aconteceu no Ginásio Pedrão nos dias 10 e 11 de outubro e o Teresópolis Hóquei Clube ficou em um honroso segundo lugar, perdendo para o poderoso El Llano do Chile na final na disputa de pênaltis. Nada melhor para fechar com chave de ouro uma competição de alto nível. Um ano depois, nos dias 14, 15 e 16 de outubro acontece a segunda edição e desta vez virão times de Recife, São Paulo e da Argentina, país onde o hóquei é bastante desenvolvido.