Faetec desmente boato sobre fechamento em Teresópolis

– Instituição garante que voltará a oferecer seus cursos no mês de fevereiro

Uma grande preocupação com o futuro do atendimento da Faetec em Teresópolis surgiu por conta de informações que circulam pelas redes sociais dando que a instituição poderia fechar as portas nos próximos dias. De acordo com o que foi divulgado por um perfil utilizando o nome Faetec Teresópolis, a crise no governo do estado poderia ser responsável pelo fim da unidade localizada na Barra, no antigo CIEP. A mensagem afirma ainda que funcionários estariam passando graves dificuldades financeiras.

Por conta desta repercussão, nossa reportagem tentou entrar em contato com a direção do CETEP Teresópolis, instituição vinculada à Faetec, para ter o posicionamento oficial sobre essa situação, porém no local só havia alguns funcionários do corpo administrativo sem autorização para dar entrevista. Mesmo assim, em conversa com estes colaboradores, eles afirmaram que não tem conhecimento de nenhuma conversa a respeito de um suposto encerramento de atividades da instituição na cidade. De acordo com o que anos foi passado, o que é realidade para os funcionários é o atraso nos salários que atinge a todos os servidores públicos do estado e que alguns deles estariam mesmo passando por dificuldades financeiras.

Ainda de acordo com o que foi apurado com os funcionários, já está até previsto o retorno da oferta de vagas para os cursos já no próximo mês e que até o momento não houve nenhum pronunciamento da direção de que este planejamento não seja cumprido normalmente, apesar do atraso no pagamento dos servidores.

A diretora da Faetec Teresópolis não foi localizada para comentar o assunto, porém entramos em contato com a assessoria de comunicação da Faetec que rechaçou qualquer possibilidade de fechamento. Através de nota, a instituição garante que as informações quanto ao fim do atendimento não procedem e que todas as unidades estão de férias neste mês de janeiro, retomando as atividades normalmente no mês de fevereiro.

Crise atinge o Lar Tia Anastácia

O Lara Tia Anastácia também tem sido alvo de muitas postagens nas redes sociais por conta de também ter sido atingido pela crise no governo do estado do Rio de Janeiro. A entidade, que atende crianças, jovens e adultos, não é pública, mas depende de recursos vindos de órgãos governamentais e de doações. De acordo com um comunicado que foi divulgado na página do Lar no Facebook, “o momento é muito difícil”.

O comunicado afirma que o governo do estado suspendeu um convênio que existia com 104 instituições, entre elas o próprio Lar Tia Anastácia e com isso tiveram que demitir todos os funcionários envolvidos com o projeto “Familiarizando-se”. Ainda de acordo com a postagem, o Lar não fechou as portas, pois continua atendendo a outros três projetos, sendo que apenas um tem apoio da Lei Rouanet, enquanto os outros precisam contar com doações e por isso precisa que essa situação seja divulgada para tentar atrair doadores e parceiros.