Faetec – Sorteados devem confirmar a matrícula nos cursos

– Formações profissionalizantes e cursos de idiomas são os mais procurados em Teresópolis

Está disponível o resultado do sorteio para o preenchimento das vagas nos cursos profissionalizantes oferecidos pela Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), instituição vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. A lista dos sorteados está disponível no site www.faetec.rj.gov.br. Foram abertas cerca de 50 mil oportunidades em mais de 160 cursos profissionalizantes. Ao todo, 130 mil pessoas inscreveram-se nas 100 unidades da Faetec espalhadas pelo Estado do Rio de Janeiro. Em Teresópolis foram mais de 1100 inscritos para concorrer as 355 vagas disponibilizadas pela unidade local.

Segundo Carolina Jahara, diretora da Faetec Teresópolis, os cursos profissionalizantes e os de idiomas foram os mais procurados. Ela explica os procedimentos para os alunos que foram sorteados. “Essas pessoas devem vir à unidade trazendo documentos como Carteira de Identidade, CPF, comprovantes de residência e de escolaridade, pra poder efetivar a matrícula. Se não fizer isso, não garante a participação no curso. De forma geral, os cursos que oferecem carreiras, especialmente para os homens, foram os mais procurados nessa rodada. Isso porque a maioria das pessoas querem se encaixar no mercado do trabalho, adquirindo qualificação para galgar novos degraus”, aponta. Na matrícula é preciso, em certos casos, apresentar os documentos dos responsáveis, pois, para alguns cursos, há vagas para candidatos que têm a partir de 15 anos e estão no Ensino Fundamental. A unidade da Faetec fica na Avenida Presidente Roosevelt, s/nº, no antigo Ciep da Barra.

Aceitação no mercado

Os cursos disponibilizados nessa rodada são os de Espanhol Básico e Intermediário, Excel Avançado, Informática – Ambiente Windows, Inglês Básico e Inglês Intermediário, Instalador e Reparador de Redes de Computadores, Manicure e Pedicure, Maquiador, Matemática Financeira com Excel, Operador de Editoração Eletrônica e Programador de Sistemas PHP.

A diretora da Faetec comemora também a aceitação dos alunos dos cursos no mercado local. Alguns já são admitidos durante os estágios e laboratórios. “O que a gente nota é que quando eles vão participar dos laboratórios em empresas, alguns acabam agradando e são contratados. Nessa experiência eles podem vivenciar a função, colocam em prática aquilo que aprenderam e muitos são contratados”, garante a diretora. Ela revela ainda que a unidade disponibilizará em breve um novo curso de formação. “Teremos o Excel focado em matemática financeira, para trabalho na área de contabilidade, administração, através da elaboração de planilhas, cálculos de longo e curso prazo para juros ou descontos progressivos. Isso é muito procurado pelo mercado”, garante.

As vagas que não forem confirmadas pelos alunos sorteados serão disponibilizadas a partir da próxima segunda-feira, dia 29 de agosto. “Nessa fase os interessados devem vir à unidade e efetivar a matrícula. O critério é por ordem de chegada. Se vier e encontrar a vaga que interessa, bastará apresentar os documentos e efetivar”, relata.

Além dos cursos disponibilizados pelo site da Faetec, a unidade local também disponibiliza atividades físicas para a comunidade, com aulas de Alongamento, Ginástica Localizada e Escolinha de Futsal. “Essa matrícula é feita diretamente aqui na unidade. É preciso apresentar um atestado médico comprovando a aptidão para a atividade física. As crianças de 9 a 13 anos precisam vir com os pais ou responsáveis para confirmar”, orienta Carolina.