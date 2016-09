GM inicia campanha de conscientização no trânsito

– “Eu Sou + 1 para 1 Trânsito + Seguro” terá palestras, distribuição de panfletos e simulação de atendimento à vítima de acidente

Com o tema “Eu Sou + 1 para 1 Trânsito + Seguro” teve início nesta segunda-feira uma semana de conscientização para as questões ligadas a ações cotidianas no trânsito. Palestras nas escolas, distribuição de panfletos e simulação de atendimento à vítima de acidente estão na programação. Entre as atividades, uma estratégica distribuição de panfletos nos principais pontos de movimentação da cidade, quando além da entrega do material publicitário , a Guarda Municipal informa sobre causas e consequências de um comportamento inadequado de condutores de veículos como também de pedestres.

A Rede Municipal de Ensino recebe ciclo de palestras, começando pelo Cedal, nesta segunda; E. M. Manoel Medeiros, na terça; Ginda Bloch, na quarta; Sakurá, na quinta; e na sexta, 23, às 15h, encerrando as atividades, acontece, na Praça Olímpica, no centro, uma simulação sobre o tema. “A conscientização é o grande mecanismo capaz de transformar o individuo e sua forma de compartilhar o ir e vir em vias públicas. Deste processo é que surge o respeito e a determinação em gerar uma sociedade equilibrada e melhor”, informa a Secretaria Municipal de Segurança, através da Assessoria de Comunicação da PMT .