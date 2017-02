Grave colisão na estrada Rio-Bahia

– Kombi ficou destruída após choque com caminhão, que tombou no km 75

Quem passou pelo quilômetro 75 da estrada Rio-Bahia, no Fischer, no início da tarde desta quarta-feira, ficou impressionado com o estado que ficaram dos veículos envolvidos em forte colisão em trecho de curva da rodovia federal, pouco abaixo da ponte que leva o nome da localidade. Uma Kombi de cor branca e um caminhão baú bateram e o veículo de maior porte tombou na pista, fechando quase todo o acesso. O choque foi tão forte que a parte da frente, lateral esquerda e teto da Kombi abriram totalmente, deixando exposto o condutor.

Apesar do estado que ficou o Volks furgão, o motorista não se feriu gravemente. Ele foi socorrido pela equipe da Concessionária Rio-Teresópolis e levado para o pronto socorro do Hospital das Clínicas. Um passageiro do caminhão, que seguia sentido Minas Gerais, também se machucou levemente. O homem de 52 anos foi atendido no local e liberado sem a necessidade de encaminhamento para unidade hospitalar.

Além do grande dano ao veículo de menor parte, o baú do caminhão também foi rasgado pelo choque, fazendo com que parte da carga, de bananas, caísse na pista. Os dois envolvidos foram retirados da pista por reboques da CRT. O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal. Devido à gravidade da situação, necessidade de atendimento médico e grande trabalho para remoção dos veículos, houve grande engarrafamento nos dois sentidos da pista. No momento de total intervenção da pista, o trânsito chegou a ficar parado até o cruzamento da Prata.