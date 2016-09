HCT: Plantonistas em curso da “American Heart Association”

– Treinamento sobre emergências cardíacas, ressuscitação cardiopulmonar e acidente vascular encefálico

Os médicos de Clínica Geral e enfermeiros plantonistas do Pronto Socorro do Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano (HCTCO), além dos médicos residentes em Clínica Médica fizeram o Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS), um curso de imersão que leva a patente da maior entidade médica da área de cardiologia americana, a “American Heart Association”.

De acordo com a médica Julia Mendes, chefe do Pronto de Socorro do HCTCO, o curso foi oferecido para padronizar o treinamento em emergências cardíacas, ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e a abordagem ao paciente com acidente vascular encefálico (AVE). “O curso associa teoria e prática voltadas para o atendimento das principais causas de morte no mundo atual, que são as doenças do aparelho circulatório. Através do ACLS os médicos têm padronizada a forma de reconhecer e tratar as diferentes modalidades de paradas cardiorrespiratórias, o infarto agudo do miocárdio e suas complicações, e a abordagem inicial ao AVE, desenvolvendo habilidades específicas e necessárias para a ressuscitação cardiopulmonar do adulto”, explicou.

Os módulos práticos do curso utilizaram manequins dotados de simuladores de ritmos das mais variadas arritmias cardíacas, eletrodos para monitorização e sensores para desfibrilação e cardioversão que simulam com perfeição um atendimento real. “Ao final do curso a equipe recebeu a certificação da American Heart Association, e dessa forma seguimos prezando pela qualificação contínua da equipe do nosso Pronto Socorro”, comemorou Julia.