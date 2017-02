Hemonúcleo faz campanha para conseguir mais doadores de sangue

– Reforço no estoque é necessário para atender a demanda no período de carnaval que é considerado crítico

O Hemonúcleo de Teresópolis está realizando uma campanha de captação de doadores durante esta semana para garantir o estoque no período de carnaval. Nesta época é comum que o número de doações diminua enquanto a demanda aumenta. O intuito é conseguir contar com o maior número possível de doações até esta sexta-feira e ainda conseguir que mais pessoas percebam a importância de contribuir com este gesto que pode salvar vidas.

Natália Freitas, responsável técnica do Hemonúcleo de Teresópolis, destacou a importância dessa convocação: “Essa época de carnaval é um período crítico em que muitas pessoas viajam, aumenta o número de acidentes e a gente acaba também tendo a diminuição do número de doadores aqui justamente por essas pessoas viajarem. Então a gente sempre, nessa semana que antecede, faz essa campanha pedindo para as pessoas virem doar para mantermos nosso estoque abastecido nesse período e ficarmos tranquilo quanto a isso”.

Para doar sangue deve ser apresentado documento oficial de identidade com foto (identidade, carteira de trabalho, certificado de reservista, carteira do conselho profissional ou carteira nacional de habilitação). “Basta vir bem alimentado, com uma boa saúde, podem vir pessoas de 16 a 69 anos de idade, lembrando que menores de 18 anos precisam vir com o responsável ou com autorização dele. É só vir para ajudar a manter nossos estoques porque estamos precisando sempre”, convidou Natália.

Quanto às restrições, a mulher não pode estar grávida, nem amamentando. Homens podem fazer a doação a cada 60 dias e mulheres, a cada 90 dias, por conta do ciclo menstrual. A pessoa não pode ter ingerido bebida alcoólica pelo menos 12 horas antes da doação. Natália alertou ainda que não é preciso estar em jejum, basta evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação.

Outra restrição é para quem ainda está se recuperando de zika, chikungunia ou dengue, pois é necessário ter um período para restabelecer a saúde e ter a certeza de que o sangue está livre de qualquer vírus: “O bom é você ter uma recuperação de pelo menos um mês após a cura da doença para poder ficar tranquilo para doar e não ter problema para quem vai receber”, disse a responsável.

Claudiane Aparecida compareceu ao Hemonúcleo para realizar o gesto de solidariedade e afirmou que é algo tão simples e mesmo tempo necessário que todos deveriam fazer: “Hoje estou doando porque tem uma pessoa que é da minha igreja e está no hospital precisando, me pediram para vir e estou aqui fazendo a doação para ela, mas eu sempre venho. É tão rápido e é uma coisa que todo mundo pode fazer, tirar um dia, de três em três meses para vir doar, não custa nada. Tantas pessoas podem fazer e tantas pessoas necessitam, acho que cada um deve fazer sua parte. Nunca tive nenhum problema, as pessoas podem vir doar tranquilamente”.

O banco de sangue da Secretaria Municipal de Saúde funciona na Rua Francisco Sá, 299, na Várzea. A doação pode se feita de segunda a sexta, das 8h às 12h. Os interessados em doar também podem ligar para o telefone (21) 3641-5872 para tirar e dúvidas e/ou agendar a doação.