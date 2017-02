Homem oferece R$ 35 mil para não ser preso no Rosário

– PM não aceitou e prendeu acusado por tráfico e corrupção ativa

No início da noite da última terça-feira, policiais do DPO São Pedro, localizado ao lado do TG 01-011, receberam informações sobre elementos vendendo material entorpecente a pouco mais de um quilômetro dali, no local conhecido como “túnel”, no morro do Rosário. Com os dados sobre o ponto de tráfico e características do acusado, a guarnição partiu rapidamente para a comunidade e conseguiu abordar o grupo, constatando que um dos denunciados já era bastante conhecido, sendo apontado como gerente do tráfico no Rosário. Ao perceber que seria abordado, ele tentou dispensar 11 papelotes de cocaína, droga que estava escondida em uma embalagem de macarrão instantâneo. Quando percebeu que não escaparia da prisão, ofereceu suborno aos militares: R$ 25 mil na mão e mais R$ 10 mil que chegariam posteriormente, “quando fizesse uma ligação”. Além de não aceitar, os policiais do 30º BPM gravaram a conversa, apresentada na 110ª Delegacia de Polícia. Dessa forma, o acusado acabou preso por tráfico de drogas e corrupção ativa.

Tráfico no Morro do Tiro

No bairro do Morro do Tiro, policiais do setor PATAMO prenderam mais um jovem acusado de tráfico de drogas. Ele foi flagrado com cinco papelotes de cocaína e em casa tinha mais um do mesmo entorpecente. Nas proximidades do local do flagrante, os militares encontraram também 18 tabletes de maconha. Participaram da operação o Subtenente Medeiros, Sargento Márcio, Cabo Maximiniano e Soldado A.Carlos. Nos dois casos, os acusados foram acautelados temporariamente no xadrez da 110 DP e posteriormente levados para o complexo prisional de Gericinó, em Bangu, Rio de Janeiro.