Homem preso com réplica de arma

– Ele usava “pistola” para ameaçar frequentadores de pagode e se deu mal

No último fim de semana, policiais do setor de Patrulhamento Tático e Móvel do 30º BPM, a PATAMO, foram deslocados para a Rua Alfredo Rebello, no bairro do Alto, onde um homem estaria armado e ameaçando frequentadores de um “pagode”. Com as caraterísticas passadas ao telefone 190, os militares avistaram o indivíduo. Porém, já sabendo que estava “no erro”, ele tentou correr para uma servidão ao perceber que seria abordado. Não conseguiu e acabou sendo autuado. Ele portava uma réplica de pistola e foi levado para a 110ª Delegacia de Polícia, negando ter feito ameaças com o simulacro, bastante parecido com uma arma de verdade.