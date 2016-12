Hotéis com boa expectativa para o fim de ano

– Tranquilidade serrana poder ser grande aliada para se começar um 2017 diferente

O ano de 2016 foi pesado, difícil para a grande maioria dos brasileiros. As crises política e financeira mudaram a vida de milhares de pessoas, alterando rotinas e projetos diante de um quadro considerado extremamente complicado e, para os pessimistas, difícil de ser resolvido. Mas, para os otimistas, foram momentos para se buscar oportunidades e continuar olhando para frente. Nessa linha de pensamento, nada melhor do que fechar o ano em um local tranquilo, com a família, para organizar as ideias e consequentemente a vida a partir de 2017. A rede hoteleira de Teresópolis é um dos setores que vive boa expectativa para o período, trabalhando para receber aqueles que buscam se organizar para começar o próximo ano bem. “Estamos trabalhando bastante dessa vez, o triplo que realmente trabalhando, para efetivar as vendas. A gente é bem otimista, mas o mercado não está tanto assim. Então, estamos trabalhando bastante. A expectativa é boa, de melhorar a ocupação, de um réveillon bem cheio”, explica Fabiano Ferreira, gerente da Urikana Boutique Hotel.

A pousada fica localizada na Estrada Ibiporanga, 2151, no Parque do Imbuí, um bairro cercado de verde, no entorno do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, local que transmite paz e tranquilidade pela força da natureza e beleza cênica característica da região. E são essas qualidades, além logicamente das excelentes hospedagens e atrativos do próprio estabelecimento, que, independente do momento que passe o país, atraem gente de todo o Brasil para o nosso município. “O nosso diferencial é a tranquilidade, a proximidade com a natureza, o excelente serviço, a boa comida. Para o fim de ano especificamente ainda temos a ceia da virada, inclusive com música ao vivo. Outra coisa importante de destacar é que estamos abertos também para atender ao público de Teresópolis”, atenta Fabiano.

Mesmo os hotéis localizados nos bairros mais centrais, como o Intercity, na Rua Rui Barbosa, por exemplo, se aproveitam do diferencial teresopolitano para garantir seu público. A proximidade com a capital é outra grande vantagem. “Uma das grandes caraterísticas de Teresópolis é a sua tranquilidade, uma cidade ideal para curtir a família, para aproveitar bons restaurantes, para fugir loucura do Rio de Janeiro. Aqui é uma cidade com boa hospedagem, boa estrutura para receber o visitante, perto do Rio, com certeza a melhor opção da Região Serrana”, relata Samuel Ribeiro, Coordenador de Atendimento ao Cliente do Intercity.

Para o estabelecimento situado no bairro de Agriões, a procura para o mês de dezembro tem sido muito boa. “Para o Natal ficamos com o hotel praticamente lotado e para o réveillon já contamos com mais de 85% de ocupação. Apesar de o país não passar um momento muito bom, para a gente aqui está muito bom, a expectativa é excelente”, completa Samuel.

O gerente da Urikana reforça a ideia de um bom ambiente, de um réveillon tranquilo, de um fim de ano bem diferente do que passou para se iniciar o próximo com o pé direito. “Às vezes a gente fala que o nosso produto é supérfluo, que as pessoas conseguem cortar, que é lazer, mas não é tão assim. As pessoas também precisam dar uma parada, investir valor nelas mesmas e ir para cantos como a Urikana para relaxar e colocar os projetos na linha”, pontua Fabiano.

Situação no Rio de Janeiro

A previsão de ocupação hoteleira para o réveillon no Rio de Janeiro é de 64,15% de quartos vendidos até o momento, divulgou esta semana a Associação Brasileira de Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-Rio). Os bairros de Copacabana e Leme, na zona sul, lideram a procura e, juntos, têm 75,43% de previsão de ocupação, seguidos de Ipanema e Leblon (68,17%), Flamengo e Botafogo (66,31%). O centro da cidade tem 52,35% de quartos ocupados, segundo o presidente da ABIH-RJ e da Rio Convention & Visitors Bureau (Rio-CVB), Alfredo Lopes.

Na Barra da Tijuca, a ocupação está em 58,49% até o momento, mas o bairro terá dez pontos de queima de fogos e a hotelaria está otimista para que o número aumente nos próximos dias. “A tradicional queima de fogos de Copacabana é uma experiência única, nossa marca registrada, mas quem quer ficar mais afastado do burburinho ou simplesmente deseja aproveitar a virada em atrações alternativas e mais exclusivas encontra uma grande comemoração, acessível para todos, em pontos estratégicos da Barra da Tijuca e região”, disse Alfredo Lopes.