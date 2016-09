Idosos: Proibidos empréstimos em caixas eletrônicos

– Projeto de lei tem como objetivo proteger público da terceira idade

Não é comum que o cidadão, ao realizar operações eletrônicas nos caixas de autoatendimento dos bancos, se depare com convites para contrair empréstimos de forma tentadora na tela dos terminais. Essa situação pode se transformar em uma verdadeira dor de cabeça, principalmente se o contratante não se atentar para taxas e possíveis juros que via de regra acompanham esse tipo de operação. Se isso confunde quem tem habilidade com esses equipamentos, o que dizer dos idosos que não estão familiarizados com esse procedimento?

Por conta disso, a partir de agora as agências bancárias do estado não poderão mais oferecer esses empréstimos a idosos nos caixas eletrônicos. É o que determina o projeto de lei 699/15, de autoria do deputado Jorge Picciani (PMDB), aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) em segunda discussão. O projeto precisa ser sancionado pelo governador em exercício, Francisco Dornelles, para virar lei. O prazo é de 15 dias úteis.

O texto diz que o empréstimo só poderá ser realizado de forma direta, com o gerente ou funcionário equivalente da agência. Em caso de descumprimento, o banco poderá arcar com sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor, como advertência e multa de até 50 mil UFIRs-RJ (uma UFIR = R$3,0023).

Lei é importante

Acostumado a defender idosos que acionam os bancos nesse tipo de situação, o advogado Ricardo Vasconcelos reconhece a importância do Projeto de Lei. “É fundamental principalmente por oferecer segurança ao idoso, que muitas vezes acaba contraindo empréstimos nos caixas eletrônicos, porque desconhecer o procedimento. Muitos não têm a facilidade de mexer com aqueles equipamentos e acabam aceitando empréstimos, na maioria das vezes sem querer. Isso tem ocorrido com frequência e muitos clientes nos procuraram para reclamar disso”, garante. “Alguns imaginavam que tinham aquele dinheiro na conta e acabaram usando, achando que aquilo estava disponível. Dois ou três meses depois, quando começam a aparecer os descontos, ele vai descobrir que contraiu o empréstimo que, na maioria dos casos, ele vai acabar pagando o dobro do que utilizou”, revela.

O deputado Jorge Picciani justifica a criação da Lei por conta de notícias de idosos que são vítimas do crime de estelionato dentro dos bancos e do super endividamento, em razão de empréstimos contraídos sem vontade, com condições desfavoráveis ou sem a compreensão exata da dívida contratada. Presidente da Comissão da Criança, Adolescente e Idoso da Alerj, a deputada Tia Ju (PRB) relata que, só no primeiro semestre de 2016, 10% das 300 reclamações recebidas pelo grupo estão relacionados a questões financeiras.