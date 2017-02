Jogos Empresariais envolve cursos do Unifeso

– Calouros de Administração e Ciências Contábeis aprendem sobre competitividade e trabalho em equipe

Competitividade e trabalho em equipe estão entre as virtudes estimuladas pelos professores nos calouros que acabaram de ingressar nos cursos de Administração e Ciências Contábeis do Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO). Como parte das atividades de recepção ao estudante em ingresso, os novatos participaram dos Jogos Empresariais, evento que visa despertar o interesse para a realidade empresarial, em que os novos acadêmicos vivenciam momentos de pressão, tomada de decisão, avaliação de cenários e outras situações inerentes ao mundo dos negócios. “Em cada grupo colocamos estudantes de ambos os cursos para que desde o início já aconteça uma integração entre eles, e também para que entendam como as diferentes áreas podem se ajudar”, explicou a professora Valéria Brites, docente dos cursos.

Jessica Sales, caloura do curso de Administração, recebeu a missão de montar e vender uma empresa de cerveja artesanal para os veteranos e professores e logo se deparou com diversos desafios. “Tivemos que montar o nome, uma logo, planejar as compras de matéria-prima, entre outras tarefas em que envolveram muitos cálculos. Contudo, percebemos que tivemos muitos furos como não fiscalizar as notas fiscais. Temos muito a aprender pela frente”, analisou.