Jovem de 18 anos detido com réplica de fuzil

– Arma de air soft estaria sendo utilizada para intimidar desafetos na Quinta-Lebrão

Na tarde desta segunda-feira, a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas que um jovem estaria circulando pelo bairro da Quinta-Lebrão com um fuzil. A situação chamou a atenção pelo fato de o local registrar, com bastante frequência, ocorrências de tráfico de entorpecentes e homicídios gerados pela disputa por pontos de venda de drogas. Apurando as informações, os policiais do Serviço Reservado do 30º BPM chegaram ao rapaz de 18 anos, que na verdade é morador de outra localidade, o Recanto dos Artistas. Questionado, ele entregou o tal fuzil. Porém, se tratava de uma réplica, uma arma utilizada no jogo “air soft”, que não tinha a tarjeta laranja no bico, obrigatória para indicar que não se trata de armamento real. Ele foi levado para a delegacia para prestar depoimento e ser autuado, sendo liberado em seguida. O “fuzil” ficou apreendido. A réplica custa em torno de R$ 2 mil. Não foi informado o motivo de o jovem ficar “ostentando” o armamento na comunidade.