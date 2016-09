Lar Feliz inicia obras para cumprir exigências das autoridades

– Direção da entidade realiza eventos para arrecadar fundos e continuar adequações

Fechado desde que foi atingindo por uma enchente no dia 16 de janeiro deste ano, o asilo Lar Feliz, em Providência, continua sofrendo intervenções para se adequar às exigências feitas pelas autoridades do setor de segurança pública. Com tantas obras sendo realizadas, a direção da unidade organiza eventos sociais e beneficentes para arrecadar fundos que garantam a realização dos trabalhos. Uma delas será a feijoada do dia 8 de outubro na sede do asilo, no 2º Distrito.

“O tempo passa muito rápido. Já se passaram oito meses desde aquela chuva. Nesse caminhar nós já conseguimos muita coisa, o apoio de muita gente preciosa da cidade”, comenta o Pastor Paulo Pimentel, presidente do Asilo. Entre as pessoas que ajudaram a instituição a se reerguer, Pimentel destaca a atuação do engenheiro de segurança que atua para auxiliar que o asilo reabra suas portas. “Nossa planta já foi aprovada e demos entrada no Corpo de Bombeiros. Quando for aprovada, vamos encaminhar para a Prefeitura. Pra que a gente possa avançar, precisamos organizar muitos eventos. O Lar Feliz sempre viveu de eventos que nos ajudam a garantir a manutenção da casa”, explica.

Segundo o administrador, alguns serviços já foram executados, como o fechamento da escada que dava acesso ao terceiro andar do prédio, onde antes funcionava a lavanderia. “Para atender as exigências dos órgãos competentes, nós fechamos o acesso e não vamos mais usar aquele espaço. A estrutura da lavanderia será instalada no primeiro piso, uma obra que ainda vamos fazer. Também mudamos o local da porta da garagem, que agora será aberta junto ao outro muro. A obra está avançando. Quem nos visitar já vai ver as mudanças”, revela. Também haverá reforço nas comportar de prevenção e criação de uma ‘escada de marinheiro’ para o terceiro andar.

Despesas ainda existem

Além das despesas com as obras, o Lar ainda está pagando parcelas relativas à rescisão dos colaboradores. Nos próximos dias, a dívida que vai cair sobre a instituição é relacionada aos empréstimos tomados em março, totalizando cerca de R$ 20 mil.

Para garantir a realização das obras previstas, Pastor Paulo convida a população para que prestigie a feijoada do dia 8 de outubro. A data foi escolhida por coincidir com o mês do idoso. “Será mais uma festa no Lar Feliz. Já fizemos uma feijoada em junho e o pessoal nos prestigiou bastante, quase 200 pessoas almoçaram conosco. Agora teremos outra e todos são chamados a comparecer”, convida. O evento vai custar R$ 12 por pessoa. Além do almoço, também haverá bazar, bingo e venda de pasteis e caldo de cana.

A sede do Lar Feliz na localidade de Providência, quilômetro 60 da Rodovia BR-116, próxima à captação da Cedae.

O Lar fechou suas portas por determinação da Vara da Infância, Juventude e do Idoso após ser atingido por uma enchente provocada pelo transbordamento dos rios Preto e Paquequer no dia 16 de janeiro. Desde então a equipe do espaço e os diretores trabalham para a retomada das atividades, o que ainda depende de diversos laudos técnicos das mais diversas instituições ligadas à Justiça, ao Estado e também ao município.