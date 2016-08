Livreiro do Alemão visita escola municipal

– Otávio Jr. fez oficina de incentivo à leitura e apresentou o livro “O garoto da camisa vermelha”

Em um grande exercício para incentivar e desenvolver o prazer pela leitura, a Escola Municipal Stella Moraes Simões, em Vargem Grande, no 3º Distrito, recebeu o escritor Otávio Júnior, conhecido como o livreiro do Alemão, para apresentação da obra ‘O garoto da camisa vermelha’ e também para realização de uma oficina de leitura com os alunos da escola e convidados.

Diretora da escola, Márcia Cristina de Souza, falou da importância da leitura no desenvolvimento da criança. “O que temos visto é o despertar de nossos alunos para um universo rico em perspectivas capaz de fortalecer o aprendizado, bem como propiciar a descoberta de talentos literários”. “A prática da leitura é um mecanismo que tem auxiliado em todas as nuances pedagógicas que estamos trabalhando” complementou a Orientadora pedagógica Karina de Barros.

Segundo Otávio Jr. “a criança é um ser livre e que se encanta pela leitura, esteja ela em qualquer lugar, ou em diferentes circunstâncias, minha experiência de mundo me dão a certeza de que a leitura é o melhor caminho para as gerações se desenvolverem”. No livro ‘O garoto da camisa vermelha’, Otávio conta a própria história de vida em narrativa infantil.

A Escola Stella Moraes Simões tem se destacado também na integração com a comunidade que participa de forma efetiva no processo de leitura e no dia a dia da mesma. Pais, alunos professores e equipe se unem rotineiramente em atividades que priorizam a construção de uma comunidade escolar desenvolvida e forte.

Sobre o autor

Otávio Júnior nasceu e mora na Zona Norte do Rio de Janeiro. Escreve desde 2007, quando iniciou seu trabalho de promoção de leitura no projeto ‘Ler é 10 – Leia Favela’. Criador de uma biblioteca comunitária, Otávio passou a ser conhecido como o Livreiro do Alemão. Ganhou prêmios no Brasil e no exterior, por onde viaja para dar palestras sobre sua experiência como incentivador da leitura.