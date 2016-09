Mais um “apontador” do bicho se dá mal

– Aposentado de 64 anos flagrado com blocos de apostas e jogos feitos

Nos últimos meses, dezenas de pessoas acusadas de envolvimento com a prática de contravenção penal conhecida como “jogo do bicho” terminaram na 110ª Delegacia de Polícia. Nesta quarta-feira, foi a vez de um homem de 64 anos, detido por policiais do Setor Alfa, do 30º BPM, quando coordenava jogatina na Rua Waldir Barbosa Moreira, na Várzea, proximidades do terminal rodoviário José de Carvalho Janotti. Ele foi flagrado com três blocos do referido jogo e 17 apostas concretizadas. O material foi apreendido, o homem autuado e liberado. Além desse tipo de envolvido, conhecido como “apontador”, já foram detidas pessoas que seriam responsáveis pelo recolhimento das apostas em toda a cidade. Também é importante frisar que esse tipo de contravenção penal já rendeu cadeia até político de alto escalão em Teresópolis.