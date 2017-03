MEC autoriza recredenciamento do UNIFESO

– Centro Universitário Serra dos Órgãos tem conceito muito bom e destaque em várias áreas

O Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO) recebeu o conceito 4, em uma escala de 1 a 5, no processo de avaliação institucional externa para Recredenciamento do Ministério da Educação (MEC). O relatório foi divulgado no dia 2 março, sendo o excelente resultado motivo de comemoração entre dirigentes, professores, funcionários técnico-administrativos e estudantes. Em nota de agradecimento, o professor Luis Eduardo Possidente Tostes, Diretor Geral da Fundação Educacional Serra dos Órgãos (FESO), reconheceu a colaboração de todos e reafirmou “o compromisso na promoção de educação de qualidade, contribuindo para a inclusão social e o desenvolvimento da região”.

“Para os estudantes é uma valorização do diploma, e para a comunidade acadêmica em geral é motivo de festa e enriquecimento. O processo de avaliação trouxe um fortalecimento para a Instituição e um sentimento de força do nosso grupo, pois envolveu a colaboração de todos os segmentos que estiveram empenhados neste processo”, constatou a professora Verônica Santos Albuquerque, Reitora do UNIFESO.

A Comissão Avaliadora formada pelos professores Magali Benjamim de Araújo (coordenadora), Ana Maria Fontenelle Catrib e Eduardo Guerini, visitou os campi de 19 a 23 de fevereiro em um processo criterioso de avaliação, incluindo a análise documental da Instituição e reuniões com dirigentes e gestores, coordenadores de cursos, funcionários, estudantes e membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA), além de visitas realizadas às instalações físicas. “São professores que vêm de fora do estado e não conhecem bem Teresópolis, mas nesta visita identificaram a relevância do UNIFESO para a cidade e região, no que diz respeito à geração de emprego e renda ao município e a importância do atendimento ao SUS através do Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano, por exemplo”, observou a Reitora.

De acordo com o relatório do MEC, alguns itens tiveram destaque recebendo o conceito mais alto (nota 5). Entre eles estão os projetos e programas de extensão, “que priorizam as práticas direcionadas ao atendimento das necessidades sociais e áreas dos cursos ofertados” e as políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a extensão, que “são oferecidas à comunidade, interna e externa, ações de extensão sobre temas específicos e de interesse institucional”. Também receberam o conceito 5 as bibliotecas, que contam com Sistema Integrado (SIB UNIFESO). Foram destacados a infraestrutura física “com atendimento especializado em seus diversos campi, com 36.000 títulos e 75.000 exemplares, disponibilizado para discentes, docentes, egressos e comunidade externa de Teresópolis”, e os serviços e informatização, que “auxiliam docentes, discentes, pesquisadores, funcionários, egressos e usuários externos, com consulta em plataforma interativa ao acervo físico e digital, com todos os exemplares catalogados nas unidades”.

Sobre o Centro Universitário

De acordo com o Portal do MEC, são considerados Centros Universitários as instituições de ensino superior pluricurriculares, abrangendo uma ou mais áreas do conhecimento, que se caracterizam pela excelência do ensino oferecido, comprovada pela qualificação do seu corpo docente e pelas condições de trabalho acadêmico oferecidas à comunidade escolar. Os centros universitários credenciados têm autonomia para criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior.

O credenciamento como Centro Universitário Serra dos Órgãos completou ano passado 10 anos, mas a história da Fundação Educacional Serra dos Órgãos – FESO, mantenedora do UNIFESO, com a cidade e região já vem de há mais de meio século. A FESO foi criada em 1966 por um grupo de pessoas, setores e instituições da sociedade civil organizada. A instituição foi organizada como fundação de Direito Privado sem fins lucrativos passando a ser reconhecida como de Utilidade Pública Municipal em 1983. O processo de implantação iniciou em 1970 com a criação da Faculdade de Medicina – FMT. Em 1975, foram criadas as faculdades de Administração e Ciências Contábeis. Em 1982, foi criado o Centro Educacional Serra dos Órgãos (CESO) para atender à educação básica e em 1985, o curso de Graduação em Enfermagem. As Faculdades Isoladas foram transformadas em Faculdades Unificadas, com autorização do MEC, em 1994. Em 1995, foi implantado o curso de Tecnologia em Processamento de Dados, passando a Bacharelado em Ciência da Computação em 2006. Em 1997, a FESO encampou a Fundação Theodor Heuberger – PRO ARTE, para fomentar atividades artísticas e de incentivo à cultura. Em 1998, foi criado o curso de Pedagogia, seguido, em 1999, pelos cursos de Odontologia e Direito. Em 2000, foi implantado o curso de Medicina Veterinária e em 2001, o curso de Fisioterapia.

Em 1972, a FESO firmou convênio com a Prefeitura de Teresópolis para atuar no Hospital das Clínicas de Teresópolis, posteriormente certificado pelo MEC/MS como hospital de ensino e incorporado como unidade própria do UNIFESO. Entre 2001 e 2004, foram criados: a Odontoclínica, a Clínica Veterinária, o Núcleo de Prática Jurídica e a Clínica de Fisioterapia, atendendo a necessidade de implantação dos novos cursos. Em 2006, a Instituição foi então credenciada como Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO). A demanda por cursos novos aumentou. Foram implantados os seguintes cursos: Farmácia, em 2008, em 2009, os cursos de Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura, Engenharia Ambiental e Sanitária, Matemática e Engenharia de Produção. Por último, o Curso de Engenharia Civil, em 2015. Em 2015 a IES constituiu o Núcleo de Educação a Distância (NUED), objetivando o credenciamento para a educação a distância em nível de pós-graduação, o que se concretizou em 2016.