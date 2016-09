Menor flagrado com motocicleta furtada

– Garoto de apenas 14 anos estava com Honda CG

Um adolescente de apenas 14 anos, residente na localidade de Vargem Grande, no Terceiro Distrito, foi autuado na 110ª Delegacia de Polícia por envolvimento no furto de uma motocicleta naquela região esta semana. Policiais Militares do DPO da comunidade, localizada nas proximidades do quilômetro 13 da RJ-130, a rodovia que liga Teresópolis a Nova Friburgo, foram acionados pela vítima de furto. O proprietário de uma Honda CG de cor prata informou sobre o desaparecimento da motocicleta e as buscas foram iniciadas, com os policiais recebendo a informação sobre o possível paradeiro do veículo. A moto estava próximo à residência da avó do menor apontado como autor do furto. Em seguida, ele foi localizado, assim como sua mãe. Ambos prestaram depoimento na DP e foram liberados, com a responsável se comprometendo a apresenta-lo em juízo quando solicitado. Após a confecção do registro policial, a Honda CG foi entregue ao proprietário.

Veículos clonados

Nesta quarta-feira, policiais do DPO de São José do Vale do Rio Preto, de responsabilidade do 30º BPM, conseguiram recuperar veículos clonados que circulavam no município vizinho. Eles apuravam denúncias sobre o fato há cerca de dois meses e chegaram a uma Saveiro de cor branca e um Toyota Corolla prata. No primeiro veículo, era nítida a remarcação do número do chassi, irregularidades na marcação do número do chassi nos vidros e numeração do motor. O Corolla apreendido era clone de um veículo semelhante que estava no município de Itaperuna.