Mercado Popular é opção de economia em tempos de crise

– Expositores oferecem desde de produtos de moda e eletrônicos até serviços e eventos

Os expositores do Mercado Popular Elian Jorge Lauand investem na variedade de opções para o consumidor teresopolitano aliada a preços atrativos para ganhar mais espaço e reconhecimento. Fundado em 2012, o centro que reúne microempreendedores do município possui 50 boxes distribuídos em uma área de 580 metros quadrados entre a rodoviária e a Praça de Esportes Radicais.

Mesmo estando em um local privilegiado da cidade, o Mercado Popular ainda está sendo descoberto pelo teresopolitano, com isso está alcançando um aumento nas vendas, como ocorreu no último Natal, em relação aos outros anos. No local, o consumidor de Teresópolis e até turistas encontram artigos de moda adulta e infantil, eletrônicos, brinquedos, roupas, lingeries, artesanato, acessórios, à preços acessíveis.

Também são realizados serviços, como salão de beleza, consertos de máquinas e relógios e ainda o conserto de instrumentos musicais, pois há um box especializado na manutenção de violões, mostrando que é possível economizar em tempos de crise e inflação em alta. O visitante tem ainda a possibilidade de poder lanchar ou almoçar aproveitando as lanchonetes instaladas no mercado.

“O mercado popular tem tido uma função muito importante nesse tempo de crise, nessa questão de uma compra mais barata. Nós temos diversos segmentos aqui no mercado que beneficiam a população com o menor preço e variedade”, afirmou o expositor Laércio Gonçalves Carreiro.

Outro fator positivo para o mercado é a comodidade de ser coberto e arejado, assim nem a chuva e nem o calor atrapalham o consumidor. Os expositores são organizados na Avamt – Associação de Vendedores Autônomos de Teresópolis. Todos fazem parte do programa de empreendedorismo individual que garante deveres e benefícios a eles.

A organização possibilita ao grupo de expositores desenvolver atividades para a população, ajudando a divulgar melhor o mercado: “Hoje a gente tem procurado fazer aqui no mercado um trabalho de excelência, no ano passado promovemos alguns eventos aqui, como as duas edições do Dia da Saúde, com verificação de pressão, de glicose. A gente fez uma parceria com a Enfermagem da FESO, vieram alunos e professores. Fizemos também no ano passado a campanha de doação de cabelo e todos arrecadados foram enviados para o setor de oncologia do Hospital São José. Temos projetos muito bons ainda, inclusive para a área do Turismo, em que queremos inserir o mercado na rota turística para que as pessoas conheçam mais aqui”, destacou Laércio.

Exposição e curso de desenho

Atualmente, quem visita o local pode conferir uma galeria com o trabalho do artista Fernando Lippe, que além de expor suas obras, também dá curso para as pessoas que querem aprender a desenhar e pintar: “A maioria das pessoas que me procura, falam que não conseguiram encontrar um local para ensinar a fazer pintura e desenho. Incentivado aqui pelo pessoal da associação, eu resolvi dar umas aulas aqui e estão gostando. Tem umas oito pessoas estudando aqui com a gente. Durante a semana eu fico aqui mais no final da tarde, mas sexta e sábado eu chego aqui de manhã desde quando abre e fico até fechar. A pessoa escolhe o horário que quer ter aula”, disse Lippi. Ele garante que só existe um pré-requisito para começar: “O primeiro passo para tudo na vida é a pessoa gostar. Se a pessoa gosta e já tem aquela tendência é mais fácil ainda de aperfeiçoar”.

O Mercado Popular fica anexo à Praça de Esportes Radicais, na Rua Waldir Barbosa Moreira, e funciona de segunda a sábado, das 8h às 20 horas.