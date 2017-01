Mirantes, opção para admirar e conhecer Teresópolis

– Pontos turísticos permitem ver a cidade de cima e ainda aprender um pouco sobre nossa história

Um dos prazeres de quem sobe uma montanha é admirar visuais únicos, geralmente de cima. No caso das formações rochosas da nossa região, ver Teresópolis de ângulos diferentes, seus atrativos naturais e também sua distribuição em vários bairros… De cada montanha, se tem uma impressão diferente do município. Bom, essa é apenas um dos benefícios obtidos com esse esporte, cujas vantagens poderiam render logicamente mais um grande artigo por aqui… A ideia de hoje é focar no que se admira e mostrar que, devido às caraterísticas da região, não é necessário escalar ou caminhar por uma longa trilha para obter visuais maravilhosos e incomuns. Basta visitar os mirantes localizados em quatro diferentes cantos da cidade para, se ainda não aconteceu com você, se apaixonar pelas belezas de Teresópolis.

Falando nesse assunto, não dá para começar em outro lugar que não seja o principal deles, o Soberbo. O mirante fica na divisa com Guapimirim e dali se tem a melhor vista para o nosso principal cartão postal, a Serra dos Órgãos. Bem diante dos olhos de centenas de turistas diariamente está a principal montanha da cadeia e a mais importante para a prática desse esporte no país, o Dedo de Deus – afinal de contas, sua conquista, em 08 de abril de 1912, é considerada o marco da escalada brasileira. Além dele, ficam em destaque o Escalavrado, Dedo de Nossa Senhora, Cabeça de Peixe, Santo Antônio e a pontinha do São João.

Olhando para outro lado, avista-se o Parque Estadual dos Três Picos, representado ali pela Pedra do Elefante. Com 1.180 metros de altitude e acessada através de caminhada fácil, a montanha tem um paredão rochoso imponente e que também não escapa das lentes dos fotógrafos, profissionais ou amadores em busca de registrar sua presença em um local tão bonito. E falando em “atrativos” daquele mirante, como não citar o gastronômico? Visitar o Soberbo e não tomar um caldo de cana, acompanhado de um pastel napolitano, é quase não ir lá… “Estou aqui há seis anos e já atendi a gente do mundo inteiro, encantada com as maravilhas desse local”, me relatou Adriana Lopes, uma das proprietárias de quiosque localizado próximo ao Terminal Turístico.

História e beleza na Granja

Localizado na Alameda Iracema, logo na entrada do bairro Granja Guarani, o Quiosque das Lendas oferece mais do que uma bonita vista para as montanhas que compõem o perfil do Frade – Testa, Nariz, Verruga e Queixo – ou para o Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Ele faz parte da história do nosso município e foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) em 1988. “Os azulejos foram pintados em 1929 e o mirante ficou pronto em 1930, obra do engenheiro teresopolitano Carlos Niocac os azulejos de pintor português Jorge Colaço. Ele representa bem o desenvolvimento que Teresópolis teve nos anos 30, com o surgimento dos bairros nobres da cidade com a Granja Guarani e o Comary. Aliás, o mirante era atrativo para a venda dos lotes da Granja, a partir dele as pessoas se interessaram pelas chácaras e comprar os o terrenos para construir. Além da questão do desenvolvimento, é muito importante na questão turística, pois apresenta quatro lendas indígenas. A principal é a que conta como apareceu a noite, uma das que as pessoas mais se interessam”, conta o ex-Secretário Municipal de Cultura, Jornalista Wanderley Peres, que, junto com o Inepac, trabalhou pela recuperação do mirante e da área no seu entorno.

De cima, da colina

“Num festival de beleza, que meu olhar descortina, faz ciranda a natureza entorno desta colina”. Em 1968, o trovador Manoel de Araújo Peres pensava assim, ao descrever o que via de um dos principais pontos turísticos de Teresópolis, a Colina dos Mirantes. O atrativo fica no final da Alameda Nilo Tavares, na Fazendinha, e permite uma vista aérea da cidade e de dezenas montanhas da Serra dos Órgãos, do Dedo de Nossa Senhora a Pedra do Papudo. Dos outros lados, avistam-se até o Parque dos Três Picos e o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. De cima também é possível fotografar um dos pontos do rio Paquequer que anos atrás também era considerado atrativo, a Cascata Guarany.

Porém, apesar de tanto potencial, o local não recebe o carinho que merece há anos. Pichações, lixo e falta de capina são alguns dos pontos negativos. E não bastassem os problemas que se arrastam há tanto tempo, e que já foram denunciados pelo DIÁRIO, a cada dia que passa a situação fica mais complicada: Hoje, quem acessa o mirante não consegue sequer fotografar a montanha mais famosa da Serra dos Órgãos. Tudo isso porque o número de antenas instaladas no local, com a devida autorização do poder público, é cada vez maior. Além da poluição visual, elas ficam na direção do Dedo de Deus, sendo impossível registrar o marco do montanhismo nacional sem “levar junto” bacias de fibra, estruturas de ferro e cabos de aço.

Vale: acesso fácil e vista única

No final da Avenida Delfim Moreira, próximo ao cruzamento com a Rua Wenceslau José de Medeiros, fica o mirante do Vale do Paraíso. O pequeno espaço público garante uma grande panorâmica da Serra dos Órgãos, “bem de frente”, com destaque para montanhas que são vistas de outros locais, como a Agulha do Diabo. Infelizmente, mais uma vez o local se encontra abandonado e cheio de pichações.

Nos bairros, mais mirantes

Devido a característica do município, não é necessário procurar “mirantes oficiais” para ver a cidade de cima. De muitos bairros se consegue fotografias maravilhosas da terra de Teresa e suas belezas naturais, principalmente se tratando das diferentes formações rochosas. Um desses locais é o Recanto dos Artistas, onde mora o amigo Edson Brasinha, que nos recebeu para mostrar a vista da sua varanda. “A cada manhã a primeira coisa que faço é abrir a cortina para ver o visual… Estou há 10 anos aqui, mas a cada manhã é um visual diferente… É sensacional… Já fiz imagens com a cidade encoberta e vai abaixando a neblina até vão aparecendo o Dedo de Deus e outras montanhas”, conta.

O ponto mais alto da Vila Muqui, onde ficam as torres de televisão e empresas de celular, é outra dica para ver Teresópolis e suas belezas e, recomendo, aguardar o final de tarde para registrar as cores quentes de um pôr do sol! E, apesar das fotografias, é difícil descrever tamanhas maravilhas.