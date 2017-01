Morador da Rocinha preso em Teresópolis

– Jovem tentava entrar no município com 22 embalagens de cocaína

Começa um novo ano, mas as notícias se repetem. Mais um morador de favela do Rio de Janeiro foi flagrado tentando entrar em Teresópolis com material entorpecente. Dessa vez, um jovem residente na Rocinha foi flagrado no interior de uma van portando 22 embalagens com cocaína. Os militares dos setores Bravo, Charlie e Supervisão abordaram o veículo após receberem denúncias sobre um rapaz que estava arrumando confusão no interior do carro que faz a linha Guapimirim x Teresópolis. Ao perceber que a van seria parada pela PM, ele retirou o material da mochila e tentou esconder embaixo do banco, mas não conseguiu se livrar do flagrante.